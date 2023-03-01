Чотирилапі лікарі: собаки здивували медиків своїми терапевтичними вміннями для поранених бійців

Військові лікарі рекомендують залучати собак до лікування українських бійців. У рамках експерименту трійко собак кілька тижнів прожили в госпіталі і разом з військовими психологами, психіатрами та реабілітологами працювали з військовими, йдеться в ТСН.

Бельгійську вівчарку Ванду разом із друзями - Бентлі та Полею - визнали терапевтичними собаками. На одязі так і написано - "емоційна підтримка", і надають вони цю підтримку нашим військовим. Основна їхня робота - служба в поліції: Ванда шукає людей, а під час війни спеціалізується на диверсантах, Бентлі - винюхує вибухівку, а Поля - без особливої породи і навичок - усіх надихає боротися й жити. Її збила машина, в кількох місцях переламаний хребет, який зараз тримають із десяток болтів. “Їй зробили складну операцію, зібрали на 9 гвинтів ту спину. Ніхто не гарантував, що вона піде, але вона пішла. Таке диво зробила. У нас є хлопці, у яких опускаються руки, і їм важливо бачити такий результат”, - каже кінологиня Катерина.

Поліцейські собаки разом зі своєї кінологинею Катериною взяли участь в експерименті. Кілька тижнів жили в шпиталі і були в складі терапевтичної групи. Разом із військовими психологами, психіатрами та реабілітологами працювали з бійцями. “Ванда робить те, що її ніколи не вчили. Зараз ми працюємо з хлопцем, він контужений і не може йти прямо, і от Ванда собі таке придумала. Вона бере його зубами за рукав і веде. З нею він іде прямо. Це її ніхто не вчив. Вона придумує сама”, - каже Катя.

За результатами роботи військові лікарі видали рекомендацію: залучати собак до реабілітації наших військових. “Коли заходить собака - у військових позитивна реакція. Бо собаки рятують життя”, - кажуть у закладі.

Для такої роботи підходять максимально спокійні собаки, які навіть не зреагують, коли поруч пробіжить кіт чи чужий пес. Вони дозволяють себе гладити і настільки ласкаві, що туляться геть до всіх. “Собака взаємодіє на тілесному рівні. Собаці дозволить ветеран те, що не дозволить іншій людині. Він притискає – заземлення – включається тіло. Основна потреба – бути тут і зараз, і собака це робить миттєво”, - психологиня-каністерапевтка Наталія пояснює, яку ж терапевтичну дію дають тварини.

В реабілітаційному центрі - аншлаг біля нових відвідувачів, але поки за собаками-терапевтами в шпиталях у чергу ще не стають.

Щоб зняти сюжет, як працюють Ванда, Бентлі та Поля, ТСН довелося довго пошукати тих, хто би пустив чотирилапих до медзакладу. Відгукнулися хіба в цьому, де проходять реабілітацію українські бійці. Однак рекомендації військових військовими, впевнена кінологиня, поступово змінять ситуацію.

Собача терапія: лікарі залучають чотирилапих помічників для лікування бійців

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