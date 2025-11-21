“Чотири місяці повзали, були стерті коліна”: військовий, який провів 471 день в окопі, розповів про виживання

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30 ОМБр) Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, розповів про виживання в окопі.

Сергій на псевдо “Вітер” в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко пригадав, що чотири місяці військовим доводилося повзати навколішки.

За його словами, через це у нього та побратимів були стерті коліна:

“Через що просили і рідних, і командуючих, щоб нам наколінники присилали, щоб легше було. Ми потім ще виставили дошки, знайшли дошки, які завезли тоді, коли була така можливість, і відповідно твердо було. Зручно ходити, що не мокро було, не клеїлась до підошви глина. Але колінами твердо було трішки”.

Сергій каже, що дуже важко було морально, бо в маленькому окопі неможливо ні присісти, ні встати у повний зріст.

“Це фізично само собою важко, однозначно. Через що почали робити собі комфортніші умови. Вийти толком не могли. Коли один із наших біг змінювати електроенергію, зміна павербанків була — поки він біг, в цей час працює РЕБка, і ми в цей час бігли по дошки. В основному я бігав, бо я найдовше там пробув, знаю, де вони лежать… То бігав по ці дошки, забирали, облаштовували, намагалися покращити собі умови”, — розповідає військовий.

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Ковдри та будівельні матеріали військовим скидали з дронів, каже Сергій:

“Скидали все. Ми, слава Богу, до цього ще запасилися будівельними матеріалами, відрами, поки ще можна було ходити. Тобто ще транспорт міг заїхати. Завозили нам і відра, і пилку по дереву. Всім необхідним ми на той час ще запаслися”.

Він пояснює, що вільно ходити за межі позиції не було близько семи місяців.

“Це десь з лютого місяця цього року. Ходити не стало можливості у зв’язку тим, що дуже багато дронів ворожих літає, FPV, скидів. І знову ж таки, логістику познищували, мости, які тільки можна, що вже не може заїхати транспорт”, — каже Сергій.

