ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
249
Час на прочитання
2 хв

“Чотири місяці повзали, були стерті коліна”: військовий, який провів 471 день в окопі, розповів про виживання

Сергій Тищенко пробув 471 день в окопі — як військовий виживав на Донеччині.

Військовослужбовець Сергій Тищенко

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (30 ОМБр) Збройних сил України Сергій Тищенко, який провів 471 день безперервно на одній бойовій позиції на Донеччині, розповів про виживання в окопі.

Сергій на псевдо “Вітер” в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко пригадав, що чотири місяці військовим доводилося повзати навколішки.

За його словами, через це у нього та побратимів були стерті коліна:

“Через що просили і рідних, і командуючих, щоб нам наколінники присилали, щоб легше було. Ми потім ще виставили дошки, знайшли дошки, які завезли тоді, коли була така можливість, і відповідно твердо було. Зручно ходити, що не мокро було, не клеїлась до підошви глина. Але колінами твердо було трішки”.

Сергій каже, що дуже важко було морально, бо в маленькому окопі неможливо ні присісти, ні встати у повний зріст.

“Це фізично само собою важко, однозначно. Через що почали робити собі комфортніші умови. Вийти толком не могли. Коли один із наших біг змінювати електроенергію, зміна павербанків була — поки він біг, в цей час працює РЕБка, і ми в цей час бігли по дошки. В основному я бігав, бо я найдовше там пробув, знаю, де вони лежать… То бігав по ці дошки, забирали, облаштовували, намагалися покращити собі умови”, — розповідає військовий.

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Військовослужбовець Сергій Тищенко / © ТСН

Ковдри та будівельні матеріали військовим скидали з дронів, каже Сергій:

“Скидали все. Ми, слава Богу, до цього ще запасилися будівельними матеріалами, відрами, поки ще можна було ходити. Тобто ще транспорт міг заїхати. Завозили нам і відра, і пилку по дереву. Всім необхідним ми на той час ще запаслися”.

Він пояснює, що вільно ходити за межі позиції не було близько семи місяців.

“Це десь з лютого місяця цього року. Ходити не стало можливості у зв’язку тим, що дуже багато дронів ворожих літає, FPV, скидів. І знову ж таки, логістику познищували, мости, які тільки можна, що вже не може заїхати транспорт”, — каже Сергій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОВЗАВ НАВКОЛІШКИ, КОЛІНА СТЕРТІ! ЯК ВОНО - ПРОБУТИ БЕЗПЕРЕРВНО 471 ДЕНЬ В ОКОПІ! ЖАХ!

Дата публікації
Кількість переглядів
249
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie