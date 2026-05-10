Чотири роки тиші: мати морпіха "Ерні" не припиняє пошуки сина

Морпіх «Ерні»

Ельміра Баранова вже майже чотири роки чекає на звістку про свого сина Ернеста, морпіха штурмової роти на псевдо «Ерні», який зник безвісти на Донеччині влітку 2022 року.

Зв’язок із захисником перервався 14 червня 2022 року. Мати досі зберігає останній скриншот з відеодзвінка — усміхнене обличчя сина, яке зробила ніби передчуваючи біду.

Після двох років безсонних ночей та невідомості жінка обрала шлях активної боротьби.

Ельміра регулярно відвідує обміни полоненими. Для неї це чи не єдина можливість отримати бодай якусь зачіпку про долю сина — Ернеста Баранова.

«Я гадаю, що це єдина можливість, показуючи звільненим хлопцям фотографію Ернеста, дізнатися хоч якусь інформацію. І кілька разів ми таку інформацію вже отримували. Хтось щось бачив, хтось щось чув, ім’я чи псевдо», — розповідає жінка.

Окрім власних пошуків, Ельміра стала опорою для інших матерів, які опинилися в аналогічній ситуації. Вона координує зусилля з родинами зниклих безвісти та закликає їх не піддаватися розпачу.

Ельміра радить жити не болем, а вірою та очікуванням.

«Дуже часто доводиться з мамами розмовляти про те, щоб вони трималися у тонусі. Це дуже важливо у нашій ситуації. Адже можна підірвати здоров’я. І намагаєшся їм донести, щоб вони трималися. Адже якщо з вами щось станеться, хто ж буде боротися, повертати, нагадувати?» — ділиться жінка.

Як в Україні допомагають звільненим з полону військовим

Нагадаємо, що держава гарантує звільненим із полону захисникам безоплатне лікування, реабілітацію та психологічну допомогу, яку надають у 80 спеціалізованих закладах у 22 регіонах України.

Система допомоги розділена на два рівні: перший фокусується на первинних реінтеграційних заходах і медичному огляді, а другий — на тривалій реабілітації, професійній психотерапії та відновленні функцій організму з використанням доказових методів медицини.

Процес відновлення починається з індивідуального плану лікування та роботи мультидисциплінарної команди фахівців. Після завершення стаціонарного етапу військові отримують рекомендації для подальшого оздоровлення, право на 18-денне санаторно-курортне лікування та обов’язково проходять ВЛК для визначення придатності до служби.

Крім того, передбачено соціальний супровід для оформлення документів і пільг, а за потреби — можливість лікування та протезування за кордоном.

