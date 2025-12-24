ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
2 хв

Чудотворний образ у Софії Київський: науковці зробили сенсаційне відкриття

Нижня частина фрески святого Миколая витерта від численних людських доторків.

Автори публікації
Неллі Ковальська Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Фреска святого Миколая

Фреска святого Миколая / © ТСН

Фреска святого Миколая у Софійському соборі в Києві, ймовірно, була тим самим чудотворним образом Миколи Мокрого, до якого упродовж століть зверталися за допомогою наші предки. Таке припущення зробили науковці Національного заповідника «Софія Київська».

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За відомим переказом, ще тисячу років, коли тільки було збудовано собор, жінка, яка їздила на прощу до Вишгорода через Дніпро, упустила в воду свою дитину. Малюка вважали загиблим, але коли батьки прийшли з молитвами до собору, то біля ікони святого Миколая знайшли свого сина у мокрих пелюшках — живого.

Образ Миколи після цього чуда стали вважати чудотворним.

З ікони Миколи Мокрого робили списки, відомі в усьому світі, а сам образ, який вважався канонічним, перебував в соборі аж до Другої світової війни. Після того місцеві священники евакуювали його до Європи, а згодом перевезли до Америки.

Кіот, в якому зберігалася ікона, десятиліттями стояв порожнім: перемовини щодо повернення евакуйованого образа тривають.

Цього року софійські науковці зробили неймовірне відкриття. Вони звернули увагу на фреску святого Миколая — одну із сотень, якими прикрашено собор.

Вона виявилася щільно вкрита дрібними гвіздками та слідами від них. Нижня ж її частина була витерта від численних людських доторків. Це все може свідчити про те, що саме цей образ нашими пращурами вважався чудотворним.

Може, це і є Микола Мокрий? І насправді, стін собору він ніколи не полишав?

Це відкриття і ця смілива гіпотеза дає нам дещо надзвичайно важливе. Віру, що у спротиві ворогу з нами пліч-о-пліч, окрім Оранти і небесного воїнства, ще і святий Микола-чудотворець, який вже тисячу років береже Київ, Україну та всіх нас.

Нагадаємо, у червні цього року Софійський собор, тисячолітня пам’ятка, що пережила навали та війни, постраждав від чергового російського обстрілу Києва.

