"Чудова" розмова Трампа і Путіна: якою була реакція Зеленського та чому у ЄС "приголомшені" заявами США

Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп напередодні провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним, яку у підсумку назвав «чудовою». Трамп тепер наполягає на прямих переговорах між Україною та росією, що, на його думку, мають призвести до припинення вогню і встановлення миру. Європейські лідери і президент України Володимир Зеленський також мали аж два раунди телефонних перемовин із Трампом, намагаючись переконати його у неготовності Путіна до миру та необхідності примусити його до припинення вогню. Втім, зазнали невдачі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Заяви Трампа після розмови з Путіним

Після завершення двогодинної телефонної розмови з Путіним президент Сполучених Штатів робить допис у соцмережі Truth Social.

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«Дух і тон розмови були чудовими! Росія прагне масштабної торгівлі зі США», — пишається Дональд Трамп. Так, наче не було кількох раундів перемовин у Саудівській Аравії, чотирьох вояжів спецпредставника Стівена Віткоффа до Москви і зустрічі у Туреччині, Трамп заявляє — Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. Але цього разу — сам на сам, без посередників.



Європейські лідери і Володимир Зеленський говорили з Трампом і до, і після його розмови з Путіним, щоб переконати — лідер США має твердо наполягати на припиненні вогню. Але Трамп пізніше зізнається — на Путіна він не тиснув, до припинення кровопролиття не закликав.

«Ні, ні, я не порушував це питання, але я сказав, що настав час зупинити це все. І я вважаю, що він хоче зупинитися. Послухайте, гадаю, я здатен визначити, чи хоче він цього, чи буде це робити. Я думаю, була висока ймовірність, приблизно 50 на 50, що він скаже: «Я хочу забрати все». Я не знав, що він скаже. І тоді це була би зовсім інша проблема. Але я вважаю, що він хоче зупинитися, майже впевнений», — заявив Трамп.

Що відомо про ймовірні переговори

Російський диктатор підсумками розмови також залишився задоволеним. І оголосив, що його делегація почне працювати з українцями над меморандумом, що має призвести до припинення вогню, але з умовами — щоб першопричини війни були викорінені. Президент України пояснив це інакше — про прямі перемовини двох делегацій не йдеться, сторони лише знов мають сформулювати свої пропозиції.

«Розмова була довга, різна за характером. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше — це прямі перемовини між Україною і росією. В сухому залишку він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки. Їхнє бачення. Я зі свого боку попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримане українською стороною, ми би хотіли мати можливість про це говорити і щоби США мали можливість розглядати це саме як небажання російської сторони закінчити війну, тому що ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані», — сказав Зеленський.

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Зеленський не приховує, що під час першої розмови з президентом США у понеділок просив його про запровадження сильних санкцій проти Росії через її неготовність до миру. Трамп можливість санкцій зараз публічно заперечив, це, мовляв, лише погіршить ситуацію, втім не відкинув такої можливості у майбутньому. Публічний тон Зеленського дуже обережний — спілкуючись із журналістами після розмови, він уникав критикувати Трампа.

Реакція у ЄС

Лідери країн ЄС, до яких долучилися президентка Єврокомісії і Папа Римський, теж прокоментували підсумки розмови вкрай обережно. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн заявила — важливо, щоб США залишалися залученими; на значенні координації із Вашингтоном наголосив і президент Фінляндії Стубб; в офісі канцлера Німеччини Мерца висловили сподівання на наступні спільні зі США кроки. Видання FT із посиланням на джерело розповіло про їхню справжню реакцію.

«Одна особа, знайома з перебігом розмови, сказала, що лідери були приголомшені, коли президент США описав те, про що було домовлено. І додала: було очевидно, що Трамп «не готовий чинити більший тиск» на Путіна, щоб той по-справжньому сідав за стіл переговорів. У європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить його максималістичні вимоги, та продати інтереси України, поспішаючи припинити бойові дії», — йдеться у матеріалі.

Дональд Трамп не виключив, що взагалі може залишити посередництво у мирному врегулюванні, якщо прогресу не буде. Володимир Зеленський натомість сказав — сподівається на ще одну зустріч всіх команд, включно з росіянами, на високому рівні. Майданчиком може стати Туреччина, Ватикан або Швейцарія.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 20 травня. ШТУРМ ЧАСОВОГО ЯРУ! РОЗМОВА ТРАМПА І ПУТІНА! “Машина часу” в ЗАПОРІЖЖІ