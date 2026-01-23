ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
206
3 хв

"А хіба ми винні?": комунальники у Києві шокували, як їх ображають під час ремонту мереж

ТСН розповіла про тих, хто повертає світло, воду та тепло в оселі киян.

Олена Лоскун
Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
Комунальники ліквідовують наслідки російських ударів

Комунальники ліквідовують наслідки російських ударів / © ТСН

Вони працюють цілодобово, у люті морози, часто без перерви на обід. Поки в соцмережах не вщухає хвиля невдоволення через відсутність опалення чи води, ці люди по коліно в багнюці та парі латають понівечені мережі. Хто вони — ті, хто щодня виходить на зміну, аби повернути комфорт у наші домівки, і про що вони мріють у короткі хвилини відпочинку?

Кореспондентка ТСН Олена Лоскун провела день із аварійними бригадами столиці.

Енергетики: «Приїхали на восьму, а поїхали — коли відремонтували»

Обабіч дороги важка техніка вгризається в мерзлу землю. Майстер ДТЕК Сергій Поляков, який у професії вже 25 років, керує процесом. Його задача — дістатися кабеля, що перегорів. Причина банальна й трагічна водночас: через відсутність опалення люди масово вмикають обігрівачі, і мережа просто не витримує.

Сергій Поляков, майстер ДТЕК «Київські електромережі»: «Приїхали на восьму ранку, а поїхали ненормовано. Є пошкодження — ремонтуємо. Часто дзвонять вночі, викликають — знову їдемо на лінію. Буває всяке, і під обстріли потрапляємо, але це наша робота».

Сергій зізнається: знайомі часто обривають телефон із питанням «Коли дадуть світло?». Він лише віджартовується, бо й сам сидить у холодній квартирі по 12 годин без електрики — лінії для всіх одні. Найбільше енергетика засмучує, коли люди підходять і сваряться, не розуміючи складності ремонту.

Водоканал: робота як порятунок від думок про полон

Петра Васильовича, слюсаря «Київводоканалу» з 40-річним стажем, теж засмучує людська невдячність. Він звик, що перехожі часто лаються на бригаду, яка розрила дорогу.

«Ображаються люди. Проходять і лаються! А хіба ми винні? Робимо свою роботу!», — каже він.

Але мало хто знає, що ховається за його втомленим поглядом. Коли мова заходить про сім’ю, чоловік ледь стримує сльози — його син уже рік перебуває в полоні.

Петро Самсонюк, слюсар «Київводоканалу»: «Вже рік… Нічого про нього не знаємо, абсолютно нічого. Робота для мене — це можливість бодай трохи відволіктися від цих думок».

Катастрофічний брак кадрів

У пресслужбі «Київводоканалу» б’ють на сполох: замість покладених 7–8 осіб у бригаді працюють двоє-троє. На весь Київ — лише 13 аварійних бригад, і всі вони недоукомплектовані.

  • Брак професій: гостро потрібні зварювальники, слюсарі та водії.

  • Причина: низькі зарплати, закладені в тарифи ще 2021 року, які не покривають потреб фахівців.

  • Вік: середній вік працівників — 50 років, молодь іти на таку важку працю за копійки не хоче.

Теплоенергетики: «Люди кричать нецензурщиною»

У «Київтеплоенерго» ситуація не легша — 38 бригад працюють у добовому режимі. Крім поривів мереж через старість труб, додалися пошкодження об’єктів від ракетних атак. Гідроудари після зупинок ТЕЦ під час обстрілів буквально рвуть метал.

Валерій Гардеман, електрозварювальник: «Буває, що й обзивають, кажуть нецензурні слова: „Чого ви стоїте, нічого не робите?“. А ми ж у цій парі, в цій холоднечі намагаємося все зварити, щоб у людей тепло було».

Зараз на допомогу київським комунальникам їдуть колеги з інших регіонів. Кожен із них — від зварювальника до водія аварійки — працює на межі можливостей. Тож наступного разу, проходячи повз розриту траншею, замість лайки просто скажіть їм «дякую». Їм це зараз дуже потрібно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 23 січня. Переговори в ОАЕ! Критичний стан енергетики!

