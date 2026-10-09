Чума в Росії: чи виробляли у РФ біологічну зброю та чому світ не вірить Кремлю

У РФ стався випадок зараження чумою

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Росія зняла карантин в Іркутську, який запровадили через підозри на спалах легеневої чуми. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і досі не отримала від офіційної Москви результатів розслідування щодо причин смерті лаборантки Іркутського протичумного інституту.

Світ уважно спостерігає за тим, що відбувається у Росії. Головне питання науковців: який саме патоген викликав пневмонію у співробітниці наукової установи — природний чи лабораторно змінений? Адже чума офіційно класифікується як один з найнебезпечніших елементів біологічної зброї.

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У тему занурилася кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

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Що відомо про спалахи чуми в минулому

Цікаво, що третій президент Академії наук України Данило Заболотний працював саме в тому приміщенні в Києві, яке росіяни нещодавно знищили реактивним дроном. Те, що наступного дня після цього в Росії виявили чуму, очільник Національного музею медицини називає містикою, згадуючи слова Шекспіра: «Чума на ваші голови — азм єсть воздаяніє».

Саме Заболотний їздив в експедиції, зокрема до Азії, та дослідив, як поширюється чума:

Місцеві мешканці вживали в їжу гризунів — тарбаганів, а їхнім хутром торгували в Європі. Блохи на шерсті тарбаганів переносили збудника чуми — бактерію єрсинію (Yersinia pestis). Бліх по Європі розносили інші гризуни — миші та щури.

Зараження через бліх викликало саме бубонну чуму. В Середньовіччі «чорна смерть» у XIV столітті викосила до 50% населення Європи (від 70 до 200 мільйонів людей) і зачепила українські землі.

Друга хвиля епідемії чуми в Києві була пов’язана з російсько-османською війною. Через місто перевозили боєприпаси й харчі, а з фронту доставляли поранених та полонених, які й занесли інфекцію. Спалах тоді забрав життя кожного п’ятого киянина.

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Масштабний спалах чуми фіксували і в Одесі в XIX столітті — тоді місто повністю закривали на карантин та ізолювали райони. Також через одеський порт чума потрапляла на територію України на початку XX століття.

Природна небезпека чи лабораторна модифікація

За цей час чума нікуди не зникла: окремі спалахи досі виникають на різних континентах у природних осередках збудника, і епідеміологи навчилися їх гасити. Але у випадку з Росії науковців цікавить саме походження патогену.

«Роботи, направлені на зміну збудника в лабораторних умовах, дуже небезпечні. Ми не знаємо, що там змінювали в Росії чи не змінювали, чи це просто збудник. Тут велике питання: якщо це природний збудник — це одне, а якщо цей збудник нечутливий до антибіотиків — це зовсім інше», — наголошує директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Вікторія Задорожна.

Сучасні лабораторії дають можливість швидко з’ясувати походження бактерії, проте лише в тому разі, якщо Росія надасть доступ до матеріалу. Наразі ж вона блокує будь-яку інформацію.

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«Чума, сибірська виразка, вірус вітряної віспи вважаються елементами розробки біологічної зброї. Такі розробки РФ веде: дослідні центри Міністерства оборони та цивільні центри працюють у цьому напрямку», — зазначає начальник відділу цивільного захисту Управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

Методи СРСР: повторення сценарію Свердловська-1979?

Росія є стороною Конвенції про заборону розробки біологічної зброї, як і Конвенції про заборону хімічної зброї. Проте гранати зі сльозогінною речовиною ворог застосовує на лінії фронту від 2022 року на постійній основі — кількість зафіксованих випадків уже перевищила 14 тисяч.

Тому довіри до російської влади немає, адже вона повністю копіює методи СРСР.

1979 року під час масштабного витоку спор сибірської виразки у Свердловську (нині Єкатеринбург) радянська влада все заперечувала. В секретній лабораторії «Свердловськ-19», де розробляли біологічну зброю, стався витік смертоносного аерозолю через вентиляційний фільтр. Через зараження легеневою формою сибірки загинуло близько 300 осіб. Радянська пропаганда переконувала, що люди померли від пневмонії через заражене м’ясо з ринку. Лише 1992-го Борис Єльцин офіційно визнав військове походження тієї епідемії.

Що відбувається у Росії зараз

Попри заяви місцевої влади про те, що з 5000 проведених лабораторних аналізів не виявлено жодних патогенів, а в Іркутському протичумному інституті не було аварійних ситуацій, світ інформації з Москви не вірить.

Російська влада не дає доступу до розслідування смерті лаборантки Дарії Шепілової, а світові референсні лабораторії позбавлені можливості дослідити матеріали, щоб з’ясувати справжню причину смертельної пневмонії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ паралізований КОЛАПСОМ! Нові переговори у США з Україною! | ТСН 20:00 9 жовтня

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