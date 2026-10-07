У РФ може статись спалах чуми / © ТСН

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Смерть 28-річної дослідниці особливо небезпечних інфекцій поставила на вуха весь світ. Вашингтон б’є на сполох і вимагає від американців негайно їхати з Росії, а Дональд Трамп планує особисто вийти на терміновий зв’язок із Путіним. Що насправді вирвалося зі стін сибірського протичумного інституту і чому Кремль знову діє за методичками Свердловська та Чорнобиля? Всі деталі — у сюжеті ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРИЧІ ДЕЗІНФІКУВАЛИ БУДИНОК! Спалах чуми в Росії?! Трамп терміново дзвонить Путіну

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Посольство США випустило попередження

«Терміново виїжджайте або відмовтеся від поїздок» — Сполучені Штати б’ють на сполох через події в Росії. Американське посольство в Москві оприлюднило спеціальне медичне попередження для всіх своїх громадян на території РФ. Причина — підозра на спалах легеневої чуми в Іркутській області після раптової смерті співробітниці спеціалізованого протичумного інституту. Дипломатичне відомство попередило: можливості Вашингтона допомагати американцям у Росії сьогодні вкрай обмежені, а в регіонах за межами столиці — майже зведені до нуля.

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Американським громадянам рекомендують негайно звертатися до лікарів за найменших симптомів лихоманки чи ураження дихальних шляхів, триматися якомога далі від медичних установ Сибіру, де запроваджено обмеження, а головне — за першої нагоди залишити російську територію.

Таємниця в Іркутську: хто така Дар’я Шипілова

Епіцентром міжнародної напруженості стало сибірське місто Шелехов. Саме там кілька днів тому померла молода жінка — лаборантка провідного дослідного центру, яку місцеві медіа ідентифікували як Дар’ю Шипілову.

Офіційний діагноз, озвучений російською стороною, звучить максимально розмито: тяжка пневмонія так званого «невідомого походження». Проте жінка працювала не у звичайній поліклініці, а на закритому об’єкті, який безпосередньо вивчає небезпечні патогени, включно з легеневою чумою.

Одразу після її загибелі в Іркутську заблокували кілька лікарень, десятки контактних осіб відправили в сувору ізоляцію, а місто наповнили тривожні чутки про витік смертоносного збудника. Російська влада спробувала применшити масштаби: губернатор області Ігор Кобзєв заявив, що проведені розширені експертизи нібито не виявили жодних небезпечних бактерій, пов’язаних із професійною діяльністю лаборантки. А «Роспотребнадзор» повідомив, що серед осіб із кола спілкування померлої зафіксовано лише звичайну застуду та коронавірус. Проте повної картини досліджень та конкретних результатів тестів Москва не оприлюднила й досі.

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Що сталось в Іркутську

Поки офіційна Москва намагається переконати світ, що ситуація під контролем, журналісти незалежного видання «Люди Байкала» відновили хронологію подій на місці. Усе почалося ввечері п’ятниці, 2 жовтня. До звичайного будинку на околиці Іркутська, де мешкала 28-річна Дар’я Шипілова, несподівано під’їхали три автомобілі. З них вийшли люди у протигазах та помаранчевих комбінезонах хімічного захисту. Вони розгорнули ємності з їдким дезінфектором і залили ним увесь під’їзд. Мешканці будинку розповідають: сморід стояв нестерпний, довелося навстіж відчиняти двері, аби не задихнутися. Наляканим сусідам дезінфектори кинули лише коротку фразу: «Нас прислав «Роспотребнадзор». Якась дівчина померла від смертельно небезпечного вірусу». Згодом цей будинок дезінфікували ще двічі. Про вірус більше не згадували — людям цинічно брехали, що труять тарганів, яких у будівлі зроду не було. Водночас самі обробники після роботи ретельно запаковували власні захисні комбінезони в герметичні пакети.

Як з’ясували розслідувачі, перші симптоми застуди у Дар’ї Шипілової проявилися просто на робочому місці — в інституті, де вона працювала у відділі мікробіології чуми. Спочатку не було навіть температури, але стан стрімко погіршувався, виник набряк. 29 вересня її екстрено госпіталізували до лікарні міста Шелехов — саме туди, де за часів пандемії діяв закритий ковідний госпіталь. А в ніч на 2 жовтня дівчина померла.

Смерть дослідниці спровокувала миттєву паніку в кабінетах влади. До Іркутська екстреним рейсом вилетіла головна санітарна лікарка Росії Анна Попова. Силовики та чиновники затвердили таємний оперативний план дій. Контактних осіб звозили до стаціонарів каретами швидкої допомоги під конвоєм ФСБ. У самому протичумному інституті заблокували близько 200 співробітників: науковці три доби провели замкненими всередині будівлі, спали на стільцях та власних куртках, поки в них двічі на день брали мазки. На суворий карантин разом із родиною відправили і матір загиблої, Світлану Шипілову, яка сама все життя пропрацювала в медицині. Жінка зі сльозами заявила журналістам: її доньку просто занапастили, а версії про те, що Дарія могла випадково розбити пробірку з легеневою чумою — абсурдні, адже такі лабораторії захищені за найвищими стандартами, а сама дівчина була патологічно педантичною у питаннях безпеки.

У Шелехові стаціонар лікарні, де померла дівчина, наглухо закрили. Водночас суто російська реальність додала ситуації моторошного фарсу: на зачиненому корпусі вивісили банер «Врачи на СВО», а замість суворого санітарного бар’єра на вході поставили сміттєвий кошик і держак від швабри. Натомість на гігантському Іркутському алюмінієвому заводі миттєво запровадили обов’язковий масковий режим — у захисті змусили ходити навіть двірників.

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Російські лікарі-клініцисти на умовах анонімності чітко заявляють: твердження влади про те, що інцидент «не пов’язаний із роботою в лабораторії», звучать сміховинно. Аби перевірити біологічний збудник, потрібно щонайменше десять днів складних досліджень, тому жодна розширена експертиза за добу не могла виключити чуму. Фахівці переконані: в інституті відбулася надзвичайна біологічна подія, масштаби якої Кремль панічно намагається приховати від власного населення і від усього світу.

Дипломатичний демарш

У Вашингтоні кремлівським запевненням не повірили. Адміністрація президента США перейшла до безпосереднього дипломатичного тиску. Сполучені Штати надіслали до Москви офіційне повідомлення — демарш, вимагаючи негайного надання вичерпних даних про смерть лаборантки та стан карантинних зон у Сибіру.

Держсекретар США Марко Рубіо, перебуваючи з візитом в Ісландії, відкрито заявив: інформація, яку передає Росія, критично обмежена. За словами очільника американської дипломатії, кілька розвідувальних і медичних відомств США та міжнародні партнери буквально щогодини моніторять кожен рух довкола Іркутська. Рубіо підкреслив: сьогодні ніхто не може стверджувати напевне, чи стався витік, чи йдеться про природне захворювання або модифікований штам. «Можливо, там нічого немає, а можливо, загроза більша, ніж ми вважали», — зазначив держсекретар. Водночас він провів промовисту паралель із початком пандемії COVID-19, нагадавши людству: будь-яке інфікування персоналу всередині біологічних лабораторій вимагає максимальної глобальної прозорості, а не замовчування.

Заяви Трампа і реакція Кремля

Президент США Дональд Трамп назвав ситуацію «великою проблемою», публічно висловив співчуття та запропонував американську допомогу в ліквідації спалаху, пообіцявши обговорити тему особисто з Путіним.

Реакція Москви виявилася показово суперечливою. Якщо речник Кремля Дмитро Пєсков стримано зазначив, що взаємодопомога — це добре, то підконтрольний йому «Роспотребнадзор» відповів Вашингтону відвертим сарказмом. Російське відомство заявило, що Росія нібито і сама готова допомогти Сполученим Штатам боротися зі спалахами кору чи тифу, запропонувавши американцям своїх фахівців та обладнання. Така зухвала риторика вкотре продемонструвала небажання Кремля пускати міжнародних інспекторів до своїх закритих об’єктів, навіть попри безпосередні вимоги Міжнародних медико-санітарних правил, які зобов’язують держави інформувати світ про потенційні біологічні загрози впродовж 24 годин.

«Привиди Сталіна» та біозброї

Занепокоєння західних аналітиків базується на глибокому історичному підґрунті. Сам Іркутський протичумний інститут був створений ще 1934 року за наказом Йосипа Сталіна. Десятиліттями ця структура займалася роботою з найнебезпечнішими збудниками у світі: сибірською виразкою, холерою, бруцельозом і чумною паличкою — Yersinia pestis (Єрсинія пестіс). У радянську епоху такі установи неминуче інтегрувалися в орбіту гігантської секретної програми «Біопрепарат» — системи військових та напіввійськових лабораторій, які розробляли зброю масового ураження на основі смертоносних мікроорганізмів. Американська розвідка у своїх щорічних звітах щодо дотримання угод про контроль над озброєннями чітко вказує: сучасна Росія не ліквідувала радянську наступальну програму біологічних розробок. Попри підписання Конвенції про заборону біологічної зброї 1972 року, Росія зберегла законсервовані виробничі потужності, ключові штами та наукову базу, продовжуючи їх таємну модернізацію за зачиненими дверима інститутів закритого типу.

Світ пам’ятає трагедію 1979 року у Свердловську, нинішньому Єкатеринбурзі, де через аварію на військовому біологічному об’єкті стався витік в атмосферу хмари спор бойової сибірської виразки, який забрав життя десятків людей. Вітер поніс смертоносний аерозоль на житлові квартали міста та прилеглі селища. За лічені дні люди почали масово помирати від важкої легеневої форми інфекції. Радянський тоталітарний режим увімкнув масштабну машину дезінформації: КДБ вилучав медичні картки померлих, тіла ховали в закритих цинкових трунах під шаром хлорного вапна, а офіційною причиною загибелі десятків громадян оголосили отруєння зараженим м’ясом домашньої худоби, купленим на стихійних ринках. СРСР брехав міжнародній спільноті понад десятиліття. Лише 1992 року перший президент Росії Борис Єльцин публічно визнав гірку правду: причиною смертей у Свердловську була не харчова токсикоінфекція, а військовий інцидент на секретному об’єкті.

Вашингтон остерігається: якщо всередині сибірської лабораторії справді стався збій у протоколах безпеки чи витік бойового штаму легеневої чуми, кремлівська звичка брехати та приховувати масштаби лиха може перетворити локальну трагедію на неконтрольовану глобальну загрозу.

Міжнародна параноя

Паніка поступово охоплює сусідні регіони. Сусідні країни Центральної Азії та Монголія вже посилили санітарно-епідеміологічний контроль на своїх кордонах та в транзитних аеропортах. Жителі самого Іркутська скуповують антибіотики й засоби захисту, адже легенева форма чуми передається повітряно-крапельним шляхом і за відсутності негайного лікування має майже стовідсоткову летальність.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже зв’язалася з російською владою і запросила додаткову інформацію. Наразі ВООЗ оцінює ризик для Росії як низький, а для європейського регіону — як дуже низький. Водночас причину смерті працівниці іркутського протичумного інституту офіційно не підтверджено, а лабораторні дослідження ще тривають. ВООЗ заявляє: оцінку ризику переглянуть, щойно з’явиться нова інформація.

Загадкова смерть Дар’ї Шипілової в Сибіру оголила критичний рівень недовіри між ядерними державами. Замість відкритої взаємодії перед загрозою можливого спалаху світ знову бачить класичні радянські методи: блокаду інформації, ізоляцію свідків і глухий дипломатичний мур.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРИЧІ ДЕЗІНФІКУВАЛИ БУДИНОК! Спалах чуми в Росії?! Трамп терміново дзвонить Путіну

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