Чупакабра повертається: невідома істота знову масово вбиває свійських тварин, фермери б’ють на сполох

Страхи перед легендарною і жорстокою чупакаброю повернулися після того, як у Мексиці посеред ночі було вбито стадо кіз.

Чупакабра повертається?! Фермери нажахалися істоти, яка вбила ціле стадо тварин. Де це відбулося, і що тепер кажуть вчені? Усі деталі дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Історія, яка тягеться вже не один рік: поява чупакабри, яка вбиває тварин. Вчені пояснюють, що назва "чупакабра" походить від передбачуваного вампіризму тварини, оскільки вона, за переказами, нападає на худобу і п'є її кров. Страхи перед легендарною і жорстокою чупакаброю повернулися після того, як у Мексиці посеред ночі було вбито стадо кіз. Інцидент стався після того, як у жовтні 2023 року група бразильських мисливців стверджувала, що застрелила загадкового звіра в лісі.

Фізичні описи істоти різняться, і вже понад рік не було повідомлень про появу чупакабри. Але два напади на худобу в одному районі менш ніж за тиждень змусили фермерів повірити, що демонічний звір повернувся, пише Need To Know, яке опублікувало відео з ферми.

Перший напад стався на фермі в Сарагосі в штаті Коауїла, неподалік від кордону зі США. 12 кіз були знайдені мертвими 6 лютого. Декілька інших були знайдені ледь живими. Фермер сказав, що на тілах тварин були дивні сліди без ознак звичайного нападу хижаків.

Інший інцидент стався 10 лютого на сусідньому ранчо El Italiano Ranch. Власник ферми Хосе Фрага Рамірес розповів, що на світанку знайшов десяток мертвих овець у своєму загоні. Деякі недоторкані тварини, схоже, замерзли на місці, очевидно, загинули внаслідок шоку, спричиненого таємничим нападом. Фрага сказав, що декілька вцілілих членів стада мали наляканий вигляд. За його словами, найдивнішим було те, що його сторожові собаки нічого не виявили.

"Це ненормально, мої собаки повинні були б гавкати, вони б захищали стадо. Але їх ніби щось паралізувало", – каже власник ферми.

Ці два напади змусили місцевих мешканців запідозрити, що чупакабра повернулася в цей район. Міфічного звіра в мексиканському регіоні не бачили вже понад два десятиліття.

Слідчі органи кажуть, що найбільш ймовірно, що тварини були вбиті койотами або зграєю диких собак. Але власники худоби не впевнені в цьому. Згідно з повідомленнями, фермери попередили владу, що самостійно візьмуться за справу, якщо винуватця не буде спіймано найближчим часом. Вони встановили міцніші огорожі навколо своєї худоби у відповідь на ймовірні напади демонів.

Ну, й нагадаємо як колись марили чупакаброю в Україні. Навіть коли українці забули про існування істоти, влітку 2024 року на Рівненщині знову помітили дивного звіра й знову заговорили про ту саму чупакабру.

Місцеві скаржилися на дивного звіра, який грабував курники, вбиваючи птахів, але не їв їх. В одному з дворів був встановлений капкан, у який і потрапив цей незвичний хижак. Про це повідомляли українські ЗМІ.

Місцеві експерти вважали, що спійманою твариною є виснажений шакал, ймовірно, хворий на сказ. Однак зовнішній вигляд істоти викликав у людей асоціації з чупакаброю, через що ситуація набула популярності в медіа. Зокрема, було зазначено, що тварина має довгий хвіст і має незвичний вигляд, що спонукало місцевих мешканців далі стежити за ситуацією, оскільки є побоювання, що чупакабра може бути не одна.

Правоохоронці ставляться до цих повідомлень серйозно, закликаючи людей бути обережними, особливо ввечері. Це не перший випадок, коли у Рівненській області згадують про чупакабру: шість місяців перед цим в одному з районів також були зафіксовані подібні інциденти​.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕВІДОМА ІСТОТА знову МАСОВО ВБИВАЄ свійських тварин! Фермери б’ють на сполох!

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