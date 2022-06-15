Чверть мільйона примірників книг харківських видавців через постійні обстріли вивезли до Рівного: яка їхня доля

А вже звідти літературу фасують та відправляють у книгарні країни.
У рівненських книгарнях закликають звертати увагу саме на книги із Харкова, щоб підтримати тамтешніх видавців. І ця література зараз розкуповується книголюбами - сотнями, йдеться в ТСН.
Щоб ці книги могли взяти до рук читачі, їх довелося вивозити з-під обстрілів. Фурами.
Перший вантаж на склади «Рівнекниги» розвантажували вручну волонтери. Потім доєдналися розвантажувачі і процес пройшов швидше. Зараз вже всі книги - на стелажах.
Але на цьому книжковий шлях не закінчується. Звідси література мандруватиме далі
Тепер харківські книги тисячами складають у ящики вже у Рівному, щоб їх могли купити у різних куточках України.
"Книжка теж не повинна лежати на полицях. Вона повинна приносити радість, вона повинна продаватися+це наш фронт на якому ми працюємо, на якому ми воюємо з нашим ворогом", - переконані рятівники.
На звільнені стелажі працівники складів готові ставити евакуйовані книги і інших гарячих точок - щоб зберегти та поширювати українське слово в інші міста і села.
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