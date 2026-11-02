- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 483
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи буде долар по 50 гривень: економісти ошелешили прогнозом про курс валют в Україні
Національний банк України змістив курс гривні у новий коридор 45,5–46 грн/дол. Фінансові аналітики дали прогноз щодо курсу долара на листопад та відповіли, чи буде 50 грн за долар.
Наприкінці жовтня Національний банк України провів давно прогнозовану контрольовану девальвацію гривні. Унаслідок цього курс вітчизняної валюти змістився у новий, вищий коридор — між 45,5 та 46 грн за долар. Наразі регулятор утримує ці позиції за допомогою інтервенцій і контролює ситуацію на міжбанківському ринку.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Нові цифри на табло: чого очікувати від курсів у листопаді
Експерти зазначають, що оновлений рівень є базовим сценарієм на наступний місяць, однак на ринку зберігається тренд до подальшого планового та контрольованого послаблення національної валюти.
Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик: «Новий рівень курсу у листопаді на міжбанківському ринку — 45,10–46 грн/долар, готівковий — у межах 45,5–46,5 грн/долар, наразі він перетнув 46,10 грн у продажу. Це базовий сценарій, але при погіршенні економічної ситуації не виключаю, що Нацбанк рухатиме курс вище 46 грн/долар. Статистично, починаючи з 2000 року, було лише п’ять років, коли у листопаді курс гривні зміцнювався».
Чи загрожує Україні долар по 50 гривень?
Попри те, що наприкінці жовтня офіційний курс НБУ, а також показники міжбанківського та готівкового ринків встановили нові історичні максимуми, перетнувши позначку 45,60–46 грн/долар, економісти радять не чекати стрімкого валютного стрибка.
Андрій Забловський, економічний експерт: «У листопаді ситуація на валютному ринку України підпорядковуватиметься тренду планового та контрольованого послаблення гривні. Наприкінці жовтня офіційний курс НБУ, міжбанківський та готівковий ринок встановили нові історичні максимуми, перетнувши позначку 45,60–46 грн/долар. Однак стрімкого неконтрольованого злету до 50 грн/долар у листопаді не відбудеться, бо Нацбанк контролює міжбанк за допомогою щотижневих інтервенцій. За моїм прогнозом, очікуваний валютний коридор у листопаді — 45,5–46 грн/долар».