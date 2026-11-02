Чи буде долар по 50 гривень: економісти ошелешили прогнозом про курс валют в Україні

Економісти зробили прогноз про курс валют / © Associated Press

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Наприкінці жовтня Національний банк України провів давно прогнозовану контрольовану девальвацію гривні. Унаслідок цього курс вітчизняної валюти змістився у новий, вищий коридор — між 45,5 та 46 грн за долар. Наразі регулятор утримує ці позиції за допомогою інтервенцій і контролює ситуацію на міжбанківському ринку.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Нові цифри на табло: чого очікувати від курсів у листопаді

Експерти зазначають, що оновлений рівень є базовим сценарієм на наступний місяць, однак на ринку зберігається тренд до подальшого планового та контрольованого послаблення національної валюти.

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Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик: «Новий рівень курсу у листопаді на міжбанківському ринку — 45,10–46 грн/долар, готівковий — у межах 45,5–46,5 грн/долар, наразі він перетнув 46,10 грн у продажу. Це базовий сценарій, але при погіршенні економічної ситуації не виключаю, що Нацбанк рухатиме курс вище 46 грн/долар. Статистично, починаючи з 2000 року, було лише п’ять років, коли у листопаді курс гривні зміцнювався».

Чи загрожує Україні долар по 50 гривень?

Попри те, що наприкінці жовтня офіційний курс НБУ, а також показники міжбанківського та готівкового ринків встановили нові історичні максимуми, перетнувши позначку 45,60–46 грн/долар, економісти радять не чекати стрімкого валютного стрибка.

Андрій Забловський, економічний експерт: «У листопаді ситуація на валютному ринку України підпорядковуватиметься тренду планового та контрольованого послаблення гривні. Наприкінці жовтня офіційний курс НБУ, міжбанківський та готівковий ринок встановили нові історичні максимуми, перетнувши позначку 45,60–46 грн/долар. Однак стрімкого неконтрольованого злету до 50 грн/долар у листопаді не відбудеться, бо Нацбанк контролює міжбанк за допомогою щотижневих інтервенцій. За моїм прогнозом, очікуваний валютний коридор у листопаді — 45,5–46 грн/долар».

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