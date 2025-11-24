Чи буде евакуація Києва через мороз і блекаут: у КМДА розкрили деталі плану

У КМДА пояснили, чи евакуйовуватимуть столицю / © Associated Press

Про можливу евакуацію Києва останнім часом заявляють численні експерти. Мовляв, у разі посилення російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та сильні морози, столичні будинки будуть замерзати за дві-три доби. Отож всі вказують на те, що у разі тривалих морозів, столиці не оминути евакуації.

Цікаво, що експерти не вказують куди саме можна вивести чотирьохмільйонне місто.

Незважаючи на відсутність електроенергії по 12 годин на добу, кияни не поспішають виїжджати зі столиці. Люди шукають місця, де є світло, можна придбати готову їжу, і продовжують жити та працювати незважаючи на несприятливі умови, які нам створює Росія.

Звісно, що повідомлення про можливу евакуацію через відключення електрики багатьох лякають. До того ж, експерти стверджують, що у столичної влади нібито існує план евакуації населення.

Тож ТСН.ua вирішив напряму запитати у столичних чиновників, чи дійсно існує такий план евакуації, кого він стосується і чи дійсно варто жити у страху, що з посиленням морозів з теплопостачанням можуть виникнути глобальні проблеми.

Чотири питання, які ми поставили КМДА:

Чи можлива евакуація Києва у випадку настання блекауту через морози та ракетні удари противника?

Чи можливо евакуювати чотиримільйонне місто?

Чи існує план евакуації столиці, і яку кількість людей вона охопить та куди поїдуть кияни?

Мер Києва заявляє, що містяни мають мати запаси води, їжі, живлення, теплих речей. І закликає прораховувати можливі ризики. Що це означає?

Через які загрози можлива евакуація Києва

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА, розповіли ТСН.ua, що організація підготовчих заходів, зокрема заходів щодо евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей, у державі юридично врегульована та має відповідати вимогам Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабміну від 30.10.2013 № 841 «Про проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» та Методики планування заходів з евакуації, затвердженої наказом МВС України від 10.07.2017 № 579.

«У пункті 3 постанови КМУ(Кабінету Міністрів України) наведено перелік загроз, під час яких проводиться обов’язкова евакуація населення. Щодо прогнозованих надзвичайних ситуацій на території міста Києва – це аварії, пов’язані з викидом радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, катастрофічне затоплення місцевості, землетруси, масові лісові і торф’яні пожежі, зсуви, а також збройні конфлікти», – повідомляють у Департаменті муніципальної безпеки.

Чи існує план евакуації столиці?

У Департаменті додають, що враховуючи зазначене та останні зміни до постанови КМУ, розроблено «План проведення заходів з евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей у місті Києві у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», яким передбачено проведення низки організаційних та практичних заходів у разі ухвалення рішення про евакуацію населення столиці.

«Районні у місті Києві державні адміністрації щорічно проводять уточнення планів з урахуванням можливих загроз та ризиків у межах адміністративно-територіальних зон відповідальності. У разі потреби коригується розпорядча документація щодо створення та функціонування органів з евакуації», – зазначають у Департаменті.

Чи буде евакуація Києва через обстріли, мороз і затяжний блекаут?

Водночас посадовці підкреслюють, що чинними планами не передбачено евакуацію населення столиці у разі блекауту.

«Додатково повідомляємо, що на випадок блекауту існує напрацьований алгоритм дій щодо оперативного вжиття всіх необхідних заходів із забезпечення відновлення сталої роботи енергетичних систем для підтримання належних умов життєзабезпечення населення столиці», –зазначають у Департаменті.

Тобто евакуйовувати киян нікуди не планують.

«У районах міста Києва функціонують та облаштовані 1073 пункти незламності, зокрема 742 пункти незламності для потреб населення у випадку знеструмлень», – підсумовують у Департаменті муніципальної безпеки.