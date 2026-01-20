ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2479
Час на прочитання
6 хв

Чи буде евакуація Києва: експерт попередив про критичну ситуацію з теплом і світлом

Експерт попереджає: дефіцит електроенергії триватиме до весни, а мешканцям найбільш проблемних будинків доведеться шукати прихисток.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
чи буде екакуація Києва

Експерт розповів, чи можлива евакуація Києва і якою вона може бути

Через обстріли Росії ситуація з електроенергією та теплопостачанням у Києві залишається надзвичайно складною. Все ускладнюють сильні морози, які вже другий тиждень тримаються у місті. Неймовірний холод фактично знищує комунікації у будинках, які виявилися непідготовленими до довготривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Такі будинки, на жаль, частково або повністю стають непридатними для проживання.

Загроза для мешканців багатоповерхівок без тепла

Експерти закликають киян виїжджати з міста, якщо у їхніх домівках понад тиждень не було тепла. За словами Олександра Харченка, директора Центру дослідження енергетики, воно не з’явиться найближчим часом.

Кияни по-різному реагують на такі рекомендації. Хтось просто змінив лівий берег на правий, винайнявши на місяць квартиру чи місце у хостелі. А хтось і справді вже поїхав з міста, аргументуючи свій від’їзд бажанням не навантажувати енергосистему міста. Але чимало людей просто не мають змоги перебратися у інше місто, щоб перечекати складні часи.

Чи можлива масова евакуація Києва?

Експерти сумніваються, що саме зараз можлива масова евакуація мешканців Києва. Адже ситуація змінюється: то трохи у позитивну сторону — після виконаних ремонтно-відновлювальних робіт, то стає ще більш негативною та проблемною після нових повітряних атак РФ.

«Тут потрібно розрізняти, що ми вкладаємо в поняття „евакуація“ стосовно становища з енергетикою. Евакуація — це цілеспрямовані організовані масові заходи для поступового вивезення та розміщення мешканців міста в місцях, де їм не загрожують загрозливі для життя та здоров’я наслідки втрати функціональності централізованої системи тепло- та енергопостачання. Себто, не тільки вивезти мешканців з міста, але й розмістити їх», — розповідає ТСН.ua Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ» та експерт з енергетичної безпеки.

Та й взагалі евакуація міста, де мешкають 4 мільйони жителів, тим більше екстрена евакуація, навряд чи можлива. Особливо так, як ми її уявляємо по фільмах про аварію на ЧАЕС, коли людей вивозили з Прип’яті колонами автобусів. У міста не вистачить на це ні автобусів, ні потягів у залізниці.

«А головне — де розмістити, адже не може бути так, що вивезли кудись на захід країни і що далі людям робити? Звісно до такого варіанту має бути відповідний план. Поки причин для такої евакуації у Києва немає, але що буде у випадку подальших масованих комбінованих ударів?», — каже експерт.

Допомога мешканцям проблемних будинків

«Якщо ж йдеться про певну кількість житлових багатоквартирних будинків (таких є декілька десятків), де системи теплопостачання не були приведені до робочого стану вже понад тиждень, то такими будинками та людьми, які в них мешкали, вже зараз має займатися влада. Людям потрібно чесно сказати, що зробити це за таких погодних умов — неможливо, або це може розтягнутися у часі, і не на два-три дні, а як мінімум на тижні. У такому випадку мешканцям таких будинків доведеться переїжджати у більш теплі місця, які, до речі, має визначити та підготувати влада», — зазначає Михайло Гончар.

Експерт додає, що такий переїзд не можна назвати масовою евакуацією, хоча вона й може стосуватися не однієї тисячі людей.

«Скоріше, це вимушений виїзд, якому має обов’язково посприяти і міська, і центральна влада. Особливо допомогти тим, хто не може виїхати самостійно або не має куди виїхати. Це сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку, хворі та немічні люди. Все це має бути організовано містом та забезпечено переміщення людей туди, де є більш стабільне теплопостачання та енергоживлення», — каже Михайло Гончар.

До цього експерт додає, що інша частина мешканців проблемних будинків, очевидно, мають подбати про себе самостійно. Хто і як це зробить — залежить від можливостей людей. Але у будь-якому випадку до цих питань має підключатись влада Києва та й центральна влада теж.

Ризики нових ракетних ударів та прогнози на зиму

«Гадаю, що це вже робиться у сповільненому режимі. Але я вважаю, що коли вживається термін „масова евакуація“, то тут важливо, щоб це було доречним і не провокувало паніку. Питання такого „переселення“ має бути основним для центральної влади, бо стосується воно столиці, а також питанням номер один для місцевої влади. Вони мають бути готовими до будь-якого розвитку подій і всіляко сприяти людям. Особливо у випадку повторення ракетних ударів з боку Росії, а вірогідність завдання такого удару дуже і дуже висока. Загалом, владі треба бути готовою до можливого масового виїзду мешканців з Києва», — попереджає Михайло Гончар.

Експерт додає, що досвід лютого-березня 2022 року мав би бути врахований владою.

«І відповідні алгоритми дій мали би бути вже напрацьовані. Однак мені не відомо, що там насправді напрацьовано, і наскільки до цього насправді готова влада», — додає Михайло Гончар.

Він погоджується, що ситуація з теплопостачанням навряд чи покращиться у найближчий тиждень.

«Та залишкова енергетика, яка є у місті, вона десь мінімально здатна забезпечити теплопостачання на рівні, скажімо так, не дуже комфортної температури у квартирах, але за таких обставин прийнятною. Звісно, що температура +12-15 градусів не є комфортною, але поки це все, на що здатна система теплопостачання. Тому я б не радив сподіватися, що найближчим часом ситуація покращиться», — зазначає Михайло Гончар.

Дефіцит електроенергії залишиться тотальним

За його словами, у найближчі 10 днів, а то й два тижні, температура повітря якщо і підвищиться, то вона не стане плюсовою.

«Ті прогнози синоптиків, які відомі на сьогодні, показують, що буде невеликий мінус. Так, це призведе до деякого скорочення енергоспоживання, але фундаментально проблему дефіциту електроенергії у Києві це не вирішить. Як і в цілому для України, бо вся країна у нас енергетично дефіцитна. Якщо раніше йшлося про те, що у нас трохи профіцитніший правий берег, а лівий — хронічно дефіцитний, то зараз енергетичний дефіцит вже тотальний», — каже експерт з енергетичної безпеки.

Михайло Гончар підкреслює, що кожні наступні повітряні удари росіян, якими б вони не були, будуть негативно впливати на ситуацію.

«Тут вже без різниці чи ворог завдає удари локального характеру, як цими днями били по окремих об’єктах в областях на сході та Одещині, чи це будуть масовані та комбіновані удари, про які в один голос попереджають військові експерти. Так чи інакше удари росіян будуть лише поглиблювати кризову ситуацію. Тому найближчі два тижні будуть дуже проблемними як для Києва, так і для України загалом», — каже Михайло Гончар.

Експерт запевняє, що у будь-якому випадку енергетичний дефіцит буде спостерігатися в Україні і надалі.

«Дефіцит буде відчутним. Тому що якимось магічним чином настання весни питання енергетичного дефіциту не вирішить. Так, на нас більше працюватиме сонце — сонячна енергетика, але це не покриватиме увесь наявний дефіцит електроенергії, лише полегшить становище. Але навряд чи варто сподіватися на те, що вже з 1 березня, з настанням календарної весни, чи навіть з 1 квітня, все відновиться і буде як раніше — світло 24 години на добу. Так, на жаль, не буде», — підсумовує Михайло Гончар.

Перевіряйте інформацію

І насамкінець експерт зауважує, що ворог намагається будь що посіяти паніку серед українців.

«Поширюючи через певні ТГ-канали „достовірну інформацію“, як наприклад ось вчорашня. Вона стосувалась нібито попередження в середовищі західних посольств в Україні про очікуваний масований удар і необхідність вжиття заходів при блекауті. Особливо „цінна“ рекомендація запастись електричними грілками! І це при блекауті! Тому будьте уважними і прискіпливими до інформації що надходить», — зауважує Михайло Гончар.

Дата публікації
Кількість переглядів
2479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie