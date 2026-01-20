Чи буде евакуація Києва: експерт попередив про критичну ситуацію з теплом і світлом

Експерт розповів, чи можлива евакуація Києва і якою вона може бути

Через обстріли Росії ситуація з електроенергією та теплопостачанням у Києві залишається надзвичайно складною. Все ускладнюють сильні морози, які вже другий тиждень тримаються у місті. Неймовірний холод фактично знищує комунікації у будинках, які виявилися непідготовленими до довготривалих відключень електроенергії та теплопостачання. Такі будинки, на жаль, частково або повністю стають непридатними для проживання.

Загроза для мешканців багатоповерхівок без тепла

Експерти закликають киян виїжджати з міста, якщо у їхніх домівках понад тиждень не було тепла. За словами Олександра Харченка, директора Центру дослідження енергетики, воно не з’явиться найближчим часом.

Кияни по-різному реагують на такі рекомендації. Хтось просто змінив лівий берег на правий, винайнявши на місяць квартиру чи місце у хостелі. А хтось і справді вже поїхав з міста, аргументуючи свій від’їзд бажанням не навантажувати енергосистему міста. Але чимало людей просто не мають змоги перебратися у інше місто, щоб перечекати складні часи.

Чи можлива масова евакуація Києва?

Експерти сумніваються, що саме зараз можлива масова евакуація мешканців Києва. Адже ситуація змінюється: то трохи у позитивну сторону — після виконаних ремонтно-відновлювальних робіт, то стає ще більш негативною та проблемною після нових повітряних атак РФ.

«Тут потрібно розрізняти, що ми вкладаємо в поняття „евакуація“ стосовно становища з енергетикою. Евакуація — це цілеспрямовані організовані масові заходи для поступового вивезення та розміщення мешканців міста в місцях, де їм не загрожують загрозливі для життя та здоров’я наслідки втрати функціональності централізованої системи тепло- та енергопостачання. Себто, не тільки вивезти мешканців з міста, але й розмістити їх», — розповідає ТСН.ua Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ» та експерт з енергетичної безпеки.

Та й взагалі евакуація міста, де мешкають 4 мільйони жителів, тим більше екстрена евакуація, навряд чи можлива. Особливо так, як ми її уявляємо по фільмах про аварію на ЧАЕС, коли людей вивозили з Прип’яті колонами автобусів. У міста не вистачить на це ні автобусів, ні потягів у залізниці.

«А головне — де розмістити, адже не може бути так, що вивезли кудись на захід країни і що далі людям робити? Звісно до такого варіанту має бути відповідний план. Поки причин для такої евакуації у Києва немає, але що буде у випадку подальших масованих комбінованих ударів?», — каже експерт.

Допомога мешканцям проблемних будинків

«Якщо ж йдеться про певну кількість житлових багатоквартирних будинків (таких є декілька десятків), де системи теплопостачання не були приведені до робочого стану вже понад тиждень, то такими будинками та людьми, які в них мешкали, вже зараз має займатися влада. Людям потрібно чесно сказати, що зробити це за таких погодних умов — неможливо, або це може розтягнутися у часі, і не на два-три дні, а як мінімум на тижні. У такому випадку мешканцям таких будинків доведеться переїжджати у більш теплі місця, які, до речі, має визначити та підготувати влада», — зазначає Михайло Гончар.

Експерт додає, що такий переїзд не можна назвати масовою евакуацією, хоча вона й може стосуватися не однієї тисячі людей.

«Скоріше, це вимушений виїзд, якому має обов’язково посприяти і міська, і центральна влада. Особливо допомогти тим, хто не може виїхати самостійно або не має куди виїхати. Це сім’ї з дітьми, громадяни похилого віку, хворі та немічні люди. Все це має бути організовано містом та забезпечено переміщення людей туди, де є більш стабільне теплопостачання та енергоживлення», — каже Михайло Гончар.

До цього експерт додає, що інша частина мешканців проблемних будинків, очевидно, мають подбати про себе самостійно. Хто і як це зробить — залежить від можливостей людей. Але у будь-якому випадку до цих питань має підключатись влада Києва та й центральна влада теж.

Ризики нових ракетних ударів та прогнози на зиму

«Гадаю, що це вже робиться у сповільненому режимі. Але я вважаю, що коли вживається термін „масова евакуація“, то тут важливо, щоб це було доречним і не провокувало паніку. Питання такого „переселення“ має бути основним для центральної влади, бо стосується воно столиці, а також питанням номер один для місцевої влади. Вони мають бути готовими до будь-якого розвитку подій і всіляко сприяти людям. Особливо у випадку повторення ракетних ударів з боку Росії, а вірогідність завдання такого удару дуже і дуже висока. Загалом, владі треба бути готовою до можливого масового виїзду мешканців з Києва», — попереджає Михайло Гончар.

Експерт додає, що досвід лютого-березня 2022 року мав би бути врахований владою.

«І відповідні алгоритми дій мали би бути вже напрацьовані. Однак мені не відомо, що там насправді напрацьовано, і наскільки до цього насправді готова влада», — додає Михайло Гончар.

Він погоджується, що ситуація з теплопостачанням навряд чи покращиться у найближчий тиждень.

«Та залишкова енергетика, яка є у місті, вона десь мінімально здатна забезпечити теплопостачання на рівні, скажімо так, не дуже комфортної температури у квартирах, але за таких обставин прийнятною. Звісно, що температура +12-15 градусів не є комфортною, але поки це все, на що здатна система теплопостачання. Тому я б не радив сподіватися, що найближчим часом ситуація покращиться», — зазначає Михайло Гончар.

Дефіцит електроенергії залишиться тотальним

За його словами, у найближчі 10 днів, а то й два тижні, температура повітря якщо і підвищиться, то вона не стане плюсовою.

«Ті прогнози синоптиків, які відомі на сьогодні, показують, що буде невеликий мінус. Так, це призведе до деякого скорочення енергоспоживання, але фундаментально проблему дефіциту електроенергії у Києві це не вирішить. Як і в цілому для України, бо вся країна у нас енергетично дефіцитна. Якщо раніше йшлося про те, що у нас трохи профіцитніший правий берег, а лівий — хронічно дефіцитний, то зараз енергетичний дефіцит вже тотальний», — каже експерт з енергетичної безпеки.

Михайло Гончар підкреслює, що кожні наступні повітряні удари росіян, якими б вони не були, будуть негативно впливати на ситуацію.

«Тут вже без різниці чи ворог завдає удари локального характеру, як цими днями били по окремих об’єктах в областях на сході та Одещині, чи це будуть масовані та комбіновані удари, про які в один голос попереджають військові експерти. Так чи інакше удари росіян будуть лише поглиблювати кризову ситуацію. Тому найближчі два тижні будуть дуже проблемними як для Києва, так і для України загалом», — каже Михайло Гончар.

Експерт запевняє, що у будь-якому випадку енергетичний дефіцит буде спостерігатися в Україні і надалі.

«Дефіцит буде відчутним. Тому що якимось магічним чином настання весни питання енергетичного дефіциту не вирішить. Так, на нас більше працюватиме сонце — сонячна енергетика, але це не покриватиме увесь наявний дефіцит електроенергії, лише полегшить становище. Але навряд чи варто сподіватися на те, що вже з 1 березня, з настанням календарної весни, чи навіть з 1 квітня, все відновиться і буде як раніше — світло 24 години на добу. Так, на жаль, не буде», — підсумовує Михайло Гончар.

Перевіряйте інформацію

І насамкінець експерт зауважує, що ворог намагається будь що посіяти паніку серед українців.

«Поширюючи через певні ТГ-канали „достовірну інформацію“, як наприклад ось вчорашня. Вона стосувалась нібито попередження в середовищі західних посольств в Україні про очікуваний масований удар і необхідність вжиття заходів при блекауті. Особливо „цінна“ рекомендація запастись електричними грілками! І це при блекауті! Тому будьте уважними і прискіпливими до інформації що надходить», — зауважує Михайло Гончар.