Чи буде Київ по 22 години без світла: експерт описав сценарії загроз

Блекаут в Україні / © Getty Images

Киян налякали новим прогнозом щодо відсутності світла. Місто може залишатися без електроенергії на 20-22 годин на добу вже через кілька тижнів у разі зниження температури повітря до мінус 10 градусів.

Нові атаки погіршать ситуацію, але не до 22 годин без світла

Михайло Гончар, президент Центру «Стратегія ХХІ» та експерт з енергетичної безпеки, зазначає, якщо найближчим часом будуть нові комбіновані та масовані атаки Росії, а вони, на його думку, точно будуть, то ситуація з енергопостачанням у Києві може ще більше погіршитися. Як, наприклад, сталося в Одесі та Одеському регіоні.

«Якщо будуть нові масовані атаки росіян, то, звісно, що ситуація буде виглядати не з кращого для нас боку. Але скільки після цього не буде світла: 12 чи 22 години, — прогнозувати просто неможливо. Будь-який сценарій зараз важко виключити, але якщо йде постійна накачка інформаційного простору прогнозами типу „все пропало“, то це перебір», — зауважує ТСН.ua Михайло Гончар.

На думку експерта, прогнозувати відсутність електроенергії у Києві на 22 години — це як гадати на кавовій гущі: може бути, а може не бути.

«На жаль, деякі експерти готові озвучувати і 24-годинне відключення світла, бо в добі більше немає годин. Ті, хто озвучує подібні сценарії, навряд чи знає, як саме зараз працює об’єднана енергосистема України, які у ній зроблені перемкнення, яке обладнання може бути встановлено швидко, а яке вже зруйновано ворогом або не зруйноване. Тому без інформації про ці базові речі — такі прогнози це не прогнозування, а відверте ІПСО. Одна справа, коли цим займається ворог, а інша, коли наші цілком пристойні люди. З таким же успіхом можна заявити, що світла у Києві не буде 24 години, якщо вдарять морози у 20 градусів. Але такі прогнози — це як тицяти пальцем у небо», — підкреслює Михайло Гончар.

Чому Київ має тривалі відключення: енергодефіцит столиці

Фахівець з енергетичної безпеки пояснює, чому зараз у Києві відключення електроенергії сягають 14–16 годин.

«Київ як найбільший енергоємний центр України зі споживання електроенергії був і є апріорі дефіцитним. Тим більше, якщо робити ставку на об’єкти генерації електроенергії для столиці та регіону. Фактично це лише ТЕЦ, основна місія яких — генерувати тепло для теплоцентралей, а електроенергія для них — це паралельний продукт. Тому Київ і у кращі часи був енергетично дефіцитним містом і ця проблема була частково подолана у 2016 році, коли за кошти ЄБРР побудували лінію високого вольтажу, яка дозволила постачати електроенергію до столиці і столичного регіону з наших західних АЕС», — пояснює Михайло Гончар.

До цього він додає, що ворог добре знав про це слабке місце з постачанням електроенергії до Києва, тому і завдавав прицільних ударів.

«Зусилля ворога по цій лінії були спрямовані ще з 2022 року, щоб вразити і перебити зв’язок. І було питанням часу, коли це станеться. Звісно, що ніхто не сидів склавши руки. Все відновлювалося і ремонтувалося наскільки це було можливим. Але тут слід пам’ятати, що РФ завдає ударів миттєво, а відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання потребує часу. І, на жаль, цей час не вимірюється днями, тижнями, а якщо ушкодження серйозні, то і навіть місяцями. Тому ситуація виглядає достатньо проблемною для Києва», — каже Михайло Гончар.

Влада має говорити правду, щоб не породжувати чуток

Він зауважує, що зрозумілі пояснення про труднощі з електропостачанням для Києва мають лунати з боку влади, аби не породжувати зайвих чуток. Але влада з цього приводу мовчить.

«Щось заявляють оператори ринку у рамках того, що вони можуть озвучити. До речі, вони не можуть розлого та детально про це говорити, тому що ми не повинні коригувати вогонь ворога. Адже після такої деталізації, будуть нові „прильоти“», — каже Гончар.

Експерт додає, що теза про те, що «ворог і так все знає», тут не підходить, бо противника не слід як недооцінювати, так і переоцінювати.

«Гадаю, що у Міністерстві енергетики, мають більш якісно інформувати людей, хай не деталізовано, але зрозуміло про реальний стан з електропостачанням. І я не про оптимістичні очікування, як це у нас робиться, коли кажуть: „трохи потерпіть“. Це не працює, бо людям кажуть потерпіть пару днів і буде краще.

А краще не стає, тому громадянам треба давати чітку інформацію і не породжувати зайвих ілюзій. Казати правду, що краще не буде не лише найближчими днями, а й тижнями. Чесно про це говорити», — пояснює Михайло Гончар.

На жаль, за словами експерта, у нас вже практично запущений передвиборчий механізм і на цю тему розпочався відвертий популізм.

«Бо ж потім все буде списано на операторів ринку, мовляв, ми зробили все, а вони не впоралися. Тому до усіх заяв варто ставитися дуже обережно», — підсумовує Михайло Гончар.