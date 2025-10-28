Чи буде "цунамі" у Києві?: що насправді чекає на столицю, якщо РФ вдарить по ГЕС

Росіяни погрожують атакувати Київську ГЕС. Експерт розповів про можливі наслідки

Після ушкодження Бєлгородської ГЕС та значного затоплення території, російські військові кореспонденти-пропагандисти оскаженіло пишуть про неминучість помсти Києву. Вони обіцяють швидку відплату у вигляді повітряного удару по дамбі Київської ГЕС, мовляв, туди має летіти все: «Ярс», «Орешнік», «Беревісник» та «Кинджали».

Що стоїть за такими погрозами, наскільки вони реальні і якого ще лиха Києву може заподіяти Росія, ТСН.ua розпитав у військового експерта Ігоря Романенка.

Удар по Бєлгородській ГЕС: військова доцільність та наслідки

Супутникові знімки вказують на масштабне затоплення територій нижче Бєлгородського водосховища. Вода продовжує розливатися, охоплюючи дедалі більшу площу.

Військовий експерт каже, що, швидше за все, було завдано ударів по дамбі Бєлгородської ГЕС та по спорудам, які на ній розміщені. Спочатку росіяни повідомляли, що пошкодження конструкції дамби несуттєві, але витік стався і рівень води у водосховищі знизився на один метр.

«Вода залила і продовжує заливати райони, де знаходяться російські військові, причому, це як раз на Вовчанському напрямку. Стихія топить опорні пункти росіян та розриває логістичні шляхи. Тут варто зазначати, що останнім часом ситуація для нас навколо Вовчанська погіршувалася, тому такого роду дії опосередковано вплинуть на стан забезпечення російських військ і відповідно на їхню спроможність ведення бойових дій», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці (заступник начальника Генерального штабу 2006–2010 рр.).

Тобто з військової точки зору такі дії були цілком виправдані. Тим паче, що ми чудово пам’ятаємо, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року.

«Тоді дії росіян фактично зірвали наш контрнаступ, бо цей напрямок був у нас головним. Відбувся витік інформації і росіяни дізнавшись про наші плани, підірвали дамбу ГЕС. Тим самим перекресливши цей напрямок, що потягнуло за собою провал усього контрнаступу. Тож зараз маємо фактично симетричні дії — ви нам, а ми вам», — каже генерал-лейтенант.

Стійкість Київської ГЕС: чому «цунамі» не буде

Щодо погроз з боку росіян завдати «удар помсти» по дамбі Київської ГЕС, то Ігор Романенко сумнівається у таких можливостях противника. Передусім, експерт вказує на розрахунки науковців щодо того, якої потужності удар може витримати дамба Київської ГЕС.

«В інституті, де я працюю — Інститут проблем математичних машин і систем, робили розрахунки на тему: що трапиться, якщо ворог вдарить чи зруйнує дамбу Київської ГЕС. Теж підтверджують і фахівці різних структур та інститутів, які брали участь у цих розрахунках. По-перше — конструкція дамби витримає навіть ядерний удар і для того, щоб її серйозно пошкодити балістичними ракетами потрібні великі зусилля — фактично бити в одну точку. По-друге — навіть якщо це вдасться противнику, то тимчасове затоплення загрожує районам, які розташовані нижче Києва. Повного затоплення міста, як про це розповідають російські воєнкори, не буде — це лише їх хворобливі фантазії», — запевняє Ігор Романенко.

Тиск на Путіна і десяток «Іскандерів» в одну точку

Експерт додає, що ймовірність завдавання таких ударів наразі маловірогідна. І пояснює чому:

«Зараз з боку США нарешті відбувається тиск на Путіна. Його посланець Дмітрієв у США. Він відбріхується там як тільки може. Росіяни правдами і не правдами намагаються реалізувати якомога більше ультимативних путінських вимог. Тому я вважаю, що по-перше — в таких умовах росіяни не підуть на такий удар, а по-друге — якщо завдавати удари по дамбі, наприклад, „Іскандерами“, то окупанти мають бити в одну й ту ж точку, як мінімум десятком „Іскандерів“. Тоді можливе пошкодження», — каже Ігор Романенко.

Ймовірність ядерного удару

До цього він додає, щоб пошкодити дамбу, зброя повинна бути десь на рівні «Орешніка», а він, як відомо, у росіян поки не працює як зброя.

«Щодо використання ядерної зброї для удару по дамбі Київської ГЕС, то росіяни, враховуючи теперішні умови, її застосовувати не будуть. Такі події маловірогідні. Якщо ж все ж наважаться, то я вас запевняю, що ніякої хвилі на зразок цунамі, яка зноситиме все на своєму шляху, не буде. Прогнози російських пропагандистів мають істеричний характер, пов’язаний з тими подіями, які відбуваються лише у їх уяві», — каже Ігор Романенко.

У разі пошкодження дамби Київської ГЕС підтопити може Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиху та ще певні території на лівому березі столиці.

Скид води — як превентивний захід

До речі, рік тому ТСН.ua повідомляв про значний скид води з Київського моря, через дамбу Київської ГЕС, яке рекордно обміліло. Тоді експерти зазначали, що рівень води знизився на два метри і однією з причин називали саме безпекову ситуацію пов’язану з можливими ракетними ударами росіян по дамбі.

«Спуск води — це один з превентивних заходів для того, щоб у разі нанесення ударів все це не мало негативних наслідків для Києва. Між іншим, дамба надійно охороняється і фахівці стежать за ситуацією щодо можливих терористичних дій противника», — підсумовує Ігор Романенко.