Чи буде в Україні глобальний блекаут: експерт попередив про плани РФ

Нардеп Олексій Кучеренко вважає, що Росії не вдасться влаштувати глобальний блекаут в Україні.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Генерації не вистачає. Ми добираємо її по імпорту. А далі імпортну електроенергію треба передати через мережу. Росіяни б’ють по цих мережах і підстанціях, а також по генерації, щоб занурити країну в темряву. Особисто я не вірю, що їм це вдасться. Гадаю, можливі лише локальні енергетичні обмеження, а глобального блекауту не буде», — каже народний депутат.

Він також пояснив, що імпорт електроенергії — це купівля у сусідів, а не допомога.

«У цих обставинах Україна не може обійтися без імпорту електроенергії. Ми її купуємо у наших сусідів, і це не допомога. Допомога — це коли європейці дарують нам своє обладнання чи техніку. Так, вони це роблять, але це різні речі», — пояснює Олексій Кучеренко.

