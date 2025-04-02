Чи будуть іноземні війська на території України: експерти пояснили нюанси

Експерти пояснили, чого очікувати Україні

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Перша зустріч представників країн в рамках «коаліції рішучих» запланована на 4 квітня. За словами Володимира Зеленського, учасники, а це військові команди тих країн, які будуть готові розмістити контингент в Україні обговорюватимуть можливі умови роботи миротворців на нашій території. Для неї Україна вже підготувала пропозиції — зазначив глава держави.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Які країни готові відрядити миротворців до України

За даними західних ЗМІ, Франція пропонує розмістити миротворчі сили здовж річки Дніпро, у центральній частині України.

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Загалом, від початку весни, з уст — європейських партнерів, пролунала ціла низка потенційно можливих сценаріїв розгортання іноземного військового контингенту в нашій державі.

Скільки потрiбно миротворців і з якою зброєю аби закрити лінію фронту й гарантувати дотримання миру — наразі у ЄС тривають консультації. Та, навіть попри заяви Великої Британії про готовність відрядити власний контингент, більшість країни Євросоюзу дуже обережно ставляться до такої ініціативи — без підтримки США.

Те що Америка не буде брати у цьому участі, наразі ймовірність 99%. Проти європейських миротворців — Росія.

Найімовірніші сценарії розгортання миротворців в Україні це — контингент, санкціонований ООН, Миротворча місія Євросоюзу або ж — військові контингенти — окремих країн. Втім для реалізації буд-якого варіанту, насамперед, між сторонами війни має бути досягнута угода про мир або ж, бодай — перемир’я, наголошують експерти. Та, навіть, за таких обставин, варіант місії — під егідою ООН, перспектива дуже примарна.

Що кажуть експерти

«Зараз політика змінюється ледве не кожного дня, але станом на сьогодні мандат на безпосередньо власне бойові дії не обговорюється, як не обговорюється і розміщення на лінії фронту або безпосередньо близько до лінії фронту. Є різні обговорювання в великих містах, елементи критичної інфраструктури, порти, можливо це певні там об’єкти, але навіть з військовими об’єктами є свої дуже непрості проблеми», — каже ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

До того ж, місія миротворців під прапором ООН, фактично означає розгортання місії — із дозволом агресора. Оскільки Росія один з постійних членів Ради Безпеки ООН і може заблокувати, неприйнятні для Москви варіанти розгортання миротворців в Україні.

«Очевидно що Путін марить щоб знищити Україну, а отже в тих його намаганнях заводити миротворчі сили на території України не зовсім в інтересах Путіна. Єдиний аргумент, на якому він розуміється, це — аргумент сили, нам потрібне — озброєння, боєприпаси до того озброєння, техніка, устаткування, обладнання, все те що визначає бойову міць українського війська. Якщо ми матимемо того вдосталь, якщо Путін від того зазнаватиме на полі бою значно більше втрати він можливо піде на компроміс», — каже полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Натомість, європейські сили, які обговорювались на саміті між Макроном та іншими європейськими лідерами, складно назвати миротворчими або контингентом з підтримки миру, пояснюють експерти. Оскільки там йдеться про можливу допомогу Україні з безпекою. Зокрема, британці говорили про закриття неба, а ця функція не є функцією з підтримки миру, з точки зору ООН. Остання може гарантувати дотримання перемир’я — виключно на землі. Адже засобів, що гарантували би дотримання перемир’я в повітрі та на морі, ООН — просто немає.

«Тобто, це новий унікальний формат союзників, який вони шукають. І буде достатньо цікаво подивитися, що саме він буде включати…. Наприклад, патрулювання повітряного простору або патрулювання Чорного моря, це буде включатися, не відмовилися від цієї ідеї, а це буде великий крок вперед. Вони будуть стояти тільки в Одесі, чи вони зможуть бути розташовані десь на білоруському кордоні?», — каже директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

Дата публікації 12:44, 02.04.25 Кількість переглядів 6 ТСН День новини 2 квітня. "День звільнення" настав! Розміщення іноземних військ в Україні

Щодо можливої чисельності контингенту, робити прогнози експерти — взагалі не беруться! Однак кажуть: широке географічне представництво може зіграти на руку українцям.

У чому аналітики одностайні, так то у тім, що формату місії за участі США або під проводом НАТО — точно не буде. Принаймні, без капітуляції Московії. З іншими міждержавними двосторонніми домовленостями, теж — все дуже непросто.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 08:00 2 квітня. Перемир'я між РФ та Україною не скоро?!