Чи будуть морози у жовтні: синоптикиня здивувала прогнозом погоди

Синоптики розповіли про погоду у жовтні / © unsplash.com

Реклама

Перша та друга половини жовтня відрізнятимуться погодою.

Про це у коментарі ТСН.ua сказала керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптикиня зазначила, що у першій половині жовтня очікуються заморозки. Також “мінуси” можливі і у північних областях України.

Реклама

«Жовтень, на відміну від вересня, який вважається перехідним місяцем від літа до осені — це вже справжня осінь, — зауважила Наталія Птуха. — Перехід середньої добової температури повітря через + 8 градусів у бік зниження відбувається у третій, у більшості північних областей — у другій декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада. Цього року погода у першій декаді, а, можливо, й у першій половині жовтня формуватиметься під впливом антициклону з півночі. Тому матимемо сонячні досить теплі дні і ясні прохолодні ночі, очевидно, що без опадів. Заморозки в першій половині жовтня — явище звичайне. Можливі від’ємні температури на ґрунті, а у північних областях — і в повітрі», - сказала Наталія Птуха.

Більше читайте за посиланням: Прогноз погоди на жовтень: скільки разів прийде бабине літо і коли чекати на сніг