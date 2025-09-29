ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Чи будуть морози у жовтні: синоптикиня здивувала прогнозом погоди

Синоптикиня розповіла, якою буде погода у жовтні в Україні.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Чи будуть морози у жовтні: синоптикиня здивувала прогнозом погоди

Синоптики розповіли про погоду у жовтні / © unsplash.com

Перша та друга половини жовтня відрізнятимуться погодою.

Про це у коментарі ТСН.ua сказала керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Синоптикиня зазначила, що у першій половині жовтня очікуються заморозки. Також “мінуси” можливі і у північних областях України.

«Жовтень, на відміну від вересня, який вважається перехідним місяцем від літа до осені — це вже справжня осінь, — зауважила Наталія Птуха. — Перехід середньої добової температури повітря через + 8 градусів у бік зниження відбувається у третій, у більшості північних областей — у другій декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада. Цього року погода у першій декаді, а, можливо, й у першій половині жовтня формуватиметься під впливом антициклону з півночі. Тому матимемо сонячні досить теплі дні і ясні прохолодні ночі, очевидно, що без опадів. Заморозки в першій половині жовтня — явище звичайне. Можливі від’ємні температури на ґрунті, а у північних областях — і в повітрі», - сказала Наталія Птуха.

Більше читайте за посиланням: Прогноз погоди на жовтень: скільки разів прийде бабине літо і коли чекати на сніг

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie