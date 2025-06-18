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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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121
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Чи дійсні заламіновані документи: у РАЦСі і пояснили, чи потрібно їх замінювати

В Україні почався ажіотаж через заламіновані документи. Чи потрібно їх замінювати, пояснили у Державній прикордонній службі та РАЦСі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Хомич Тетяна Хомич
В Україні пояснили, чи дійсні заламіновані документи

В Україні пояснили, чи дійсні заламіновані документи / © ТСН

У РАЦСах упродовж двох тижнів — ажіотаж із заміною свідоцтв про народження. Батьки взялися поновлювати документи дітям, яких везуть за кордон. А все тому, що в соцмережах з’явилась інформація, нібито, заламіновані, тобто, покриті спеціальною плівкою, документи — недійсні. У Міністерстві юстиції та в прикордонній службі це спростовують.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Пані Неля вперше відправляє доньку у дитячий табір за кордон. Вже і валізи спакували — аж у батьківських чатах з’явилося: заламіновані свідоцтва про народження на кордоні не дійсні.

Жінка вирішила перестрахуватися та піти до місцевого РАЦСу, аби виправити доньці свідоцтво про народження.

«Про те, що це може бути міфом і що це накручують, я чула, але для власного спокою і спокою дитини вирішили зробити», — каже Неля Божко.

І не лише вона. У батьківській групі, де збирали дітей у поїздку, таких, хто взявся нашвидкоруч робити нові документи, виявилось чимало.

У РАЦСі підтверджують — таких як Неля упродовж двох тижнів прийшло десятки.

«У нас було 75 свідоцтв в середньому в день — ну це майже в три в два рази», — каже Тетяна Микитюк, очільниця відділу РАЦС.

У коридорах й нині черги від ранку. Представники РАЦСу намагалися пояснити: заламіновані свідоцтва на кордоні дійсні, однак на слово вірили не усі відвідувачі.

«Навіть були такі люди, які фотографували з сайту міністерства юстиції, прикордонної служби офіційні роз’яснення і казали, якщо мене повертатимуть — я їм покажу», — каже Тетяна Микитюк.

Звідки з’явилася інформація про те, що на кордоні не пускають із заламінованими документами, ніхто достеменно не знає. Однак вона швидко поширилася соцмережами та телеграм-каналами. У туристичних фірмах теж здивовані таким ажіотажом.

В цій турагенції кажуть, за останні два тижні — було десятки дзвінків від стурбованих клієнтів. Крім лякалок у батьківських чатах, в мережі з’явилися навіть рекомендації, як самотужки розламінувати документ.

Тим часом Міністерство юстиції ще у квітні на своїй сторінці розмістило інформацію: ламінування не анулює дійсність свідоцтва про шлюб та народження. Юристи підтверджують — знімати плівку з документів не треба. Інша справа — якщо йдеться не про перетин кордону, а приміром — про вступ до іноземного навчального закладу.

«Якщо людина хоче їх перекласти на іноземну мову, зробити так званий апостиль і користуватися ними закордоном, то їх звичайно не можна ламінувати», — каже юрист Олег Огородник.

У прикордонній службі наголошують, заламіновані свідоцтва — дійсні і з ними через кордон пропускають.

«Якщо у інспекторів Державної прикордонної служби виникнуть якісь застереження стосовно того, що документ може бути підробним, то нам необхідно часу, щоб провести перевірку», — каже речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За словами прикордонників, досі не було проблем із заламінованими свідоцтвами і на пунктах пропуску суміжних країн. Тож радять не панікувати, а документи головне — не забувати вдома.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 18 червня. Останні подробиці з Києва! Неочікуваний кінець САМІТУ В КАНАДІ

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Дата публікації
Кількість переглядів
121
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