Чи дійсно Росія вирішила припинити удари по енергетиці України: військові та експерт попередили

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, чому так зване перемир’я може виявитися пасткою для України / © ТСН

Сьогодні зранку, 29 січня, російські z-пропагандисти опублікували у своїх Telegram-каналах повідомлення, зміст яких у нинішніх умовах видається майже приголомшливим — начебто Росія вирішила припинити повітряні атаки по енергетиці України в рамках так званого енергетичного перемир`я. Російські так звані воєнкори висловили обурення через те, що начебто від 29 січня існує така заборона, та уточнили, що «ухвалено рішення не бити по Києву та області». Згодом вони розповсюдили чутки, що це стосується інфраструктури на всій території України.

Своєю чергою низка українських великих моніторингових каналів повідомила з посиланням на власні джерела суперечливу інформацію про начебто факт існування «енергетичного перемир`я».

Водночас військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, що якщо перемир`я з боку Росії і буде, то це буде пастка.

Він роз`яснив, у чому саме полягає її небезпека.

«Насправді в цьому багато „підводних каменів“. Якщо вони кажуть про Київ та область, то виникає питання про те, а що з Харковом, Запоріжжям, Дніпром, Одесою, Сумами, Миколаєвом? Минулої ночі росіяни задіяли 105 дронів по території України. Серед них було 70 саме дронів-камікадзе Shahed-136. Виникає питання про те, чи не є ці чутки про перемир’я ІПСО, імітацією?» — каже Коваленко.

Він продовжує: «Якщо навіть уявити, що це перемир’я буде, що ударів не буде ані по Україні, ані по Росії. 2025 року ми обвалили російську нафтопереробну галузь саме ударами по НПЗ в європейській частині РФ. Вони були до цього неготові. Ми завдавали ударів по їхніх військових об’єктах, по засобах ППО, і все це зараз повинно припинитися?».

На його думку, Росія зараз не може тримати удар, а ми — можемо.

«Ми звикли. У Росії немає такої адаптивності, як у нас. Що таке уявне перемир`я може дати Росії? Може дати можливість накопичити боєкомплект, спокійно відновлювати військово-промисловий комплекс і виробляти ті ж самі „Шахеди“, дрони-приманки тощо», — каже експерт.

Він наводить таку статистику: «Росія може виробляти щодоби приблизно 100–120 „Шахедів“ та орієнтовно стільки ж дронів-приманок. Протягом цього перемир’я вона зможе масштабувати виробництво, не мати якихось перешкод у масштабуванні ліній виробництва. Тобто щодоби Росія має можливість у середньому виробляти 200–250 дронів комбінованого типу. Через місяць це буде 6–7 тисяч дронів. Через три місяці — 18–21 тисяча. Через пів року це буде 40 тисяч і більше засобів, які будуть запущені в бік України. Окрім цього, протягом цього часу можуть розмістити на території РФ ще більше майданчиків для пуску. Це дозволить їм запускати за добу до тисячі „Шахедів“. Будь-яке перемир’я сприятиме тому, що Росія зможе накопичити ресурс, який потім ми не витягнемо».

Коваленко ставить запитання: «Чи зможемо ми за пів року зробити свою ППО такою, що її не прорвуть тисяча „Шахедів“? Ні. Крім того, кожного разу „Шахеди“, які використовуються по Україні, мають відмінності, РФ їх постійно модернізує. Ми робимо висновки і можемо адаптуватися дуже швидко до загроз. І протидіяти».

За словами оглядача, під час перерви РФ може настільки модернізувати дрони, що вони можуть стати для України критичною несподіванкою.

«Тому як би це не лунало для когось цинічно та неприйнятно, але будь-яке перемир’я грає на користь ворогові. Під час перемир’я він тільки накопичує ресурс, проти якого ми через деякий час навряд чи зможемо вистояти», — каже він.

І додає, що всі заяви російських пропагандистів про перемир’я можуть виявитися замаскованою пасткою для України.

«Це може закінчитися ще більшим кровопролиттям», — припускає аналітик.

Ракетні удари триватимуть: що кажуть військові

Високопоставлені джерела ТСН.ua у Силах оборони України станом на вечір 29 січня не підтвердили наявність так званого енергетичного або інфраструктурного перемир’я та нагадали, що вчора президент України у своєму зверненні попередив про можливий черговий повітряний удар РФ по Україні.

Ближче до вечора очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив турецьким журналістам, що «перемир’я неприйнятне для Росії», оскільки протягом нього Україна нібито отримає можливість накопичити сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що чому РФ заговорила про «енергетичне перемир’я». Журналіст пояснив, чому Кремлю терміново знадобилася пауза між ракетними ударами і навіщо пропаганда РФ розганяє фейк про мораторій на обстріли енергетики.