Чи дійсно Україна зупинить всі «Шахеди» на кордонах: що відомо про можливий прорив у війні

Військовий оглядач Олександр Коваленко роз’яснив чи зможуть дрони-перехоплювачі з штучним інтелектом повністю захистити Україну від нальотів «Шахедів» / © ТСН

Україна має шанс нівелювати таке явище як дрони «Шахеди», якщо доведе до бойового стану масове виробництво дронів-перехоплювачів, які будуть працювати в автономному режимі — про це журналістам розповів секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, завдяки комплексу заходів є шанси збільшити на десятки відсотків ефективність української ППО та знищувати «Шахеди» поблизу кордонів.

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua розповів, що до закінчення ери дронових нальотів — достатньо великий шлях.

«На мій погляд, заяви про можливе нівелювання такого явища як «Шахеди» надмірно оптимістичні. Давайте розглянемо це питання більш детально. Йдеться в першу чергу про використання зенітних дронів проти «Шахедів». Розвиток засобів протидії такої загрози як «Шахеди» дуже важливий для нас. Зенітні дрони, які в минулому році отримали велику медійну популярність, сьогодні є невід’ємною частиною нашої системи ППО. В своїй окремо взятій категорії. Але при цьому на сьогодні чи ми бачимо результативність збиття дронів типу «Шахед» на 100%? Ні. Середній показник — 83-85% збитих цілей. У минулому році показник доходив до 90-95%. Це пов`язано з тим, що ворог намагається масштабувати нальоти по території України цими засобами ураження», — каже Коваленко.

Та нагадує, що окрім масштабування виробництва та, відповідно, нальотів, РФ намагається покращувати функціональність своїх дронів.

«Тільки за минулий рік ми побачили більше, ніж 50 різних модифікацій «Шахед-136». Також було використано багато нових тактик. Ворог не стоїть на місці. Тому конкуренція, перегони будуть відбуватися постійно. Головне — хоча б вийти на паритет у питанні протидії», — зауважує аналітик.

Та продовжує: «Тепер щодо збиття на кордонах. У кожного міста, наприклад, у Києва, Сум, Харкова, Запоріжжя, Одеси — особлива ситуація. Не можна відносити всі міста відносити до однієї категорії. Те, що буде добре для Києва — це не буде добре для Одеси. Те, що буде добре для Харкова, не буде добре, наприклад, для Житомира. Наприклад, від державного кордону до Харкова «Шахед» може прилетіти за лічені хвилини».

При цьому він задається питанням про те, де повинен в такому випадку перебувати оператор українського дрона-перехоплювача.

«Інше питання щодо Одеси. Більшість нальотів на місто відбувається зі сторони Чорного моря, з тимчасово окупованого Криму. Дрони треба збивати над морем? Логічно. Але для цього потрібні катери з розрахунами дронів в морі», — каже експерт.

Резюмуючи, він додає, що Україні потрібно впроваджувати штучний інтелект в питаннях застосування дронів, масштабувати виробництво зенітних дронів, комплексно боротись з «Шахедами».

«В світі немає такої ППО, яка б гарантувала 100% перехоплених цілей. Завжди будуть цілі, які будуть проривати оборону. Крім того, ворог постійно модифікує свої засоби ураження, змінює тактику і не тільки», — зауважує Коваленко.

