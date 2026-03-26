Чи дійсно війна в Ірані заблокувала переговори про мир в Україні: Буданов прокоментував

Буданов розповів, чи вірить в успішність переговорів з РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов не згоден з тезою, що через війну в Ірані переговори про мир в Україні було заблоковано

Про це він сказав сьогодні, 26 березня, у розмові з журналістами.

«Як вона (війна в Ірані — Ред.) його (переговорний процес — Ред.) заблокувала, коли я тільки повернувся з перемовного процесу», — відповів Буданов на запитання журналістки.

Водночас він визнав, що фокус уваги з України дійсно змістився через загострення на Близькому Сході.

«Фокус уваги, ну зрозуміло. Що більше в світі подій, то проблемніше нам. Це теж зрозуміло», — зазначив екскерівник ГУР.

Чи вірить Буданов в успішність переговорного процесу

«Я ніколи не займаюся справами, в які я не вірю. Можуть бути різні результати, але якщо не віриш, то нема сенсу займатися. А я вірю», — лаконічно відповів Буданов.

Журналістка нагадала, що західні медіа багато пишуть про те, що головний камінь спотикання у переговорному процесі — це питання Донбасу.

«Просто біном Ньютона. Ну, що ви очікуєте? Це ж і так зрозуміло», — зазначив очільник ОП і повторив, що не можна казати про блокування переговорів, якщо українська делегація щойно з них повернулася.

З огляду на слова Буданова, зустріч була двосторонньою у форматі Україна-США без участі Росії.

На завершення керівник ОП запевнив, що наразі немає проблеми, щоб зустрітися з росіянами.

«Проблема в кінцевому результаті. Вас же зрештою цікавить, мабуть, не те, скільки разів я з ким поговорю, а те, чим ми завершимо. Правильно? Ну от і все», — підсумував він.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирні переговори України та РФ у глухому куті через війну в Ірані.

Президент Зеленський своєю чергою визнав, що переговори поки не дають результатів, бо РФ замість конструктивного діалогу висуває ультиматуми. За його словами, Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу.