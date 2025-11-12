Чи дійсно з прикордоння Одещини зникли всі чоловіки: подробиці

Мер міста Вилкове на Одещині Матвій Іванов розповів, чи дійсно там не залишилось чоловіків / © ТСН

Днями відоме американське видання New York Times повідомило, що у місті Вилкове на Одещині начебто практично зникли чоловіки. Крім того, за даними цього ЗМІ, яке посилається на слова міського голови Матвія Іванова, в мерії начебто він є єдиним чоловіком, який залишився, а з 700 рибалок-чоловіків станом на зараз в місті залишилось лише 70.



ТСН.ua поспілкувався безпосередньо з головою цього міста Матвієм Івановим та з’ясував, чи дійсно у міській раді та у місті зникли чоловіки через мобілізацію, яка триває в Україні.



Мобілізація у місті Вилкове: про що сказав міський голова

«Опублікована цитата про те, що в мерії не залишилось чоловіків, крім мене, не відповідає дійсності. Коли мене запитували, то я відповів, що наші комунальні заклади — це школи, дитячі садочки та лікарні. Традиційно там працюють жінки. І раніше, і зараз. У міській раді теж майже всі жінки. Майже, а не всі. Це важливо. Я не єдиний чоловік у мерії. Поруч зі мною працюють землевпорядник, заступник та інші фахівці. З Вилково, як і по всій країні, багато чоловіків пішли захищати Україну, і ми безмежно пишаємося кожним. Звісно, відтік чоловіків створює навантаження на жінок. Вони тримають на собі родини, економіку міста і волонтерський фронт. Але це- ціна, яку ми платимо за свободу, а не ознака занепаду», — повідомив нам особисто Матвій Іванов.



Та продовжив: «Потім мене запитали про рибальство. Тих масштабів, які були до пандемії COVID-19, до повномасштабного вторгнення — їх немає. Наприклад, багато років тому припинив роботу рибзавод. 700 рибалок дійсно було, але в радянські часи. А вже п’ять років тому було 130-140 рибалок. Тобто цифра 700 вирвана з контексту».



«Мені також ставили питання щодо ухилянтів, щодо ймовірного переплиття ними кордону. Вилково — це перш за все наша природня фортеця. Ландшафт та прикордонний статус ускладнюють будь-які спроби незаконного перетину кордону. Зараз йдеться про водну перепону довжиною 800 метрів з великою течією. Так, окремі випадки незаконного перетину можуть бути. Ймовірно, хтось ризикує, але це не є системою чи основною темою життя міста. Місцеві мешканці — справжні патріоти і місто допомагає ЗСУ коштами як тільки є можливість», — каже він.



Насамкінець міський голова зазначив, що називати Вилкове «закинутим риболовецьким портом» — несправедливо. «Попри війну, місто живе, працює і розвивається. Ми Українська Венеція з багатою історією, а не покинутий край», — резюмував Матвій Іванов.