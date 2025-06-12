Чи допоможуть мігранти покращити демографію в Україні: науковець здивував поясненням

Олександр Гладун

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Демограф Олександр Гладун пояснив, що мігранти не допоможуть вирішити демографічні проблеми в Україні. Навпаки — це може призвести до нової хвилі міграції серед українців.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Демограф пояснив, що мігранти не допоможуть вирішити демографічні проблеми в Україні.

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«Після закінчення війни певна частина людей все ж повернеться з-за кордону, буде демобілізація і може скластися дуже небезпечна ситуація, якщо всі робочі місця будуть зайняті іноземцями. Це може призвести до того, що тоді почнеться нова хвиля міграції, але вже трудової. Тому на початках, поки не закінчиться війна і не стабілізується економічна, демографічна, соціальна ситуація, мігрантів з інших країн можна залучати на окремі види робіт, але на певні терміни і по контракту. І на перших порах без перспектив для надання громадянства», — сказав він.

Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні до 2030 року: демограф розповів, скільки залишиться українців