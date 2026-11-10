Переговори в Абу-Дабі 10 листопада / © Associated Press

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В Абу-Дабі завершився чотиригодинний раунд переговорів за участю України, США та Росії щодо миру. Головними темами переговорів стали гарантії безпеки. Попри чутки у ЗМІ, джерела спростовують пропозиції США щодо корегування меж Донбасу.

Про це ТСН стало відомо з власних джерел в українській делегації.

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Переговори в Абу-Дабі тривали близько 4 год. Сторони обговорили гарантії безпеки для України, Росії та Європи.

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Джерело в делегації заперечило інформацію про те, що американські переговірники начебто пропонували змінити межі Донецької та Луганської областей, що, мовляв, дозволило б Росії формально заявити про «повний контроль» над Донбасом, але без фактичного передавання ворогу українських міст.

Також співрозмовник ТСН допустив проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з посланнцями американського лідера Дональда Трампа після треку в Абу-Дабі. Організація такої зустрічі ще обговорюється.

Раніше видання Axios писало, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва та Москви.

Нагадаємо, видання The Economist писало, що переговірники США запропонували змінити адміністративні межі Донеччини та Луганщини, щоб президент РФ Володимир Путін міг заявити про «повне захоплення Донбасу», але це б відбулося без передавання ворогу підконтрольних Україні міст.

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Серед інших ідей Вашингтона — повернення Росії на європейські енергетичні ринки та надання Україні безпекових гарантій за аналогом статей 4 або 5 НАТО.

Результати переговорів в Абу-Дабі 10 листопада

Віткофф заявив, що США, Україна та європейські партнери узгодили спільну позицію перед переговорами з Росією. Перемовини відбулися у партнерській атмосфері для формування надійної післявоєнної системи євроатлантичної безпеки. Сторони наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежне ухвалення рішень та надавати дієві гарантії безпеки Україні, а НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони.

Після тристоронніх перемовин Кушнер заявив, що Путін демонструє готовність до завершення війни проти України, але лише «за належних умов».

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