Чи готові 18-річні до війни: командирка взводу відверто відповіла

Юлія Микитенко / © ТСН

Реклама

Командирка взводу БпЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко розповіла, чи готові до війни хлопці та дівчата, які укладають «Контракт 18-24». Вона зазначила, що головним фактором мають бути не гроші, а мотивація.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

«У війську мають бути воїни. І виховання воїна починається не з війська, тобто не з армії. А виховання воїна починається з сім’ї. І на 10, скажімо, контрактників 18-24, воїн буде один, який готовий йти, який розуміє, куди він йде, який не повівся на цифру з шести нулів. Гроші — це хороша мотивація, але значно комфортніше і впевненіше воювати з людьми, у яких мотивація — це не гроші», — сказала Юлія Микитенко.

Реклама

Нагадаємо, програму «Контракт 18-24» максимально розширили — тепер всі Сили оборони відкриті для молоді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Чи ревнують дружини бійців, чому фронт комфортніший за Київ і де місце жінкам? ПРАВДА З ПЕРШИХ ВУСТ