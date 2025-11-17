ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1183
Час на прочитання
1 хв

Чи готові 18-річні до війни: командирка взводу відверто відповіла

Військова наголосила, що у війську мають бути воїни.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Юлія Микитенко

Юлія Микитенко / © ТСН

Командирка взводу БпЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко розповіла, чи готові до війни хлопці та дівчата, які укладають «Контракт 18-24». Вона зазначила, що головним фактором мають бути не гроші, а мотивація.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

«У війську мають бути воїни. І виховання воїна починається не з війська, тобто не з армії. А виховання воїна починається з сім’ї. І на 10, скажімо, контрактників 18-24, воїн буде один, який готовий йти, який розуміє, куди він йде, який не повівся на цифру з шести нулів. Гроші — це хороша мотивація, але значно комфортніше і впевненіше воювати з людьми, у яких мотивація — це не гроші», — сказала Юлія Микитенко.

Нагадаємо, програму «Контракт 18-24» максимально розширили — тепер всі Сили оборони відкриті для молоді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Чи ревнують дружини бійців, чому фронт комфортніший за Київ і де місце жінкам? ПРАВДА З ПЕРШИХ ВУСТ

Дата публікації
Кількість переглядів
1183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie