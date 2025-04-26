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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи готові в Китаї воювати зі США: відверта відповідь китайських полонених

Між Китаєм та США існує конфлікт у Південному морі за групу островів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
китайські полонені

Військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо / © ТСН

У Китаї припускають можливе збройне протистояння із США, зокрема конфлікт із самоврядним Тайванем, який підтримують американці.

Про це розповіли військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо в програмі «Мосейчук+» на YouTube-каналі.

За їхніми словами, про підготовку до війни, начебто, не йдеться, однак існує конфлікт у Південному морі за групу островів, де стикаються інтереси Китаю і США, та протистояння із Тайванем.

Ван Гуан Цзюнь зауважив, що раніше був готовий іти на війну навіть зі своєю зброєю добровольцем.

«Але після того, як я побачив що таке війна, я докладу усіх зусиль, аби не потрапити на неї. Я готовий бути волонтером, аби використати всі можливост,і щоб не було війни за Тайвань..» - сказав він.

Іншій військовополонений китайський громадянин Чжан Ренбо стверджує, що, якби по почалася війна між Китаєм та США, точно пішов би в армію.

«З власної волі Китай ніколи не буде нікуди вторгатися. Якщо війна почнеться, навіть якщо я буду боятися, я обовʼязково візьму зброю і буду захищати територіальну цілісність країни, як це має робити кожен громадянин. Це як захищати свою родину. Навіть якщо тобі страшно, ти не можеш відступити», - наголосив він.

Нагадаємо, що Тайвань стає ключовим викликом для Сполучених Штатів Америки, а Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм.

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