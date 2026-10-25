Чи готовий Зеленський скоротити армію і відовитися від НАТО: що відповів

Це не їм вирішувати: Зеленський категоричний у питанні скорочення армії / © ТСН

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Україна за наявності достатнього фінансування хотіла б зберегти армію чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Водночас її майбутній розмір залежатиме від формату гарантій безпеки, можливостей держави та готовності міжнародних партнерів долучатися до фінансування українського війська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

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Чому Україна досі порушує питання вступу до НАТО

За словами глави держави, найкращим варіантом гарантій безпеки для України залишається членство в НАТО та збереження сильної української армії.

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«Гарантії безпеки. Якщо це питання НАТО, і ми безумовно… Це питання з’являється у відповідних документах і в нових розробках, з’являється питання НАТО. Чому воно з’являється? Тому що ми обговоримо гарантії безпеки, і хтось повинен брати на себе гарантії, що Росія не почне агресію знову», — зазначив Зеленський.

Однією з таких гарантій президент називає сильну українську армію, утримання якої потребує значних фінансових ресурсів та озброєння. Іншим механізмом може бути п’ята стаття НАТО про колективну оборону.

Якщо ж Україна не стане членом Альянсу, відповідальність за її захист у разі нового нападу Росії повинні будуть взяти на себе Сполучені Штати або США разом із європейськими країнами, вважає Зеленський.

«Давайте чесно, нам потрібна не просто назва НАТО, потрібна відповідь. Росія розпочала знову війну. Хто буде робити, і що буде робити, і коли буде робити. Тобто, тому на ці питання поки що відповідей немає, але пропозиції в цих документах є», — зазначив він.

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Зеленський наголосив, що не Росія має вирішувати, як закінчиться війна в Україні.

Якою чисельністю має бути українська армія

Зеленський прокоментував інформацію у ЗМІ, що Росія нібито на переговорах вимагає скорочення кількості українського війська.

Він різко відповів, що не збирається обговорювати чисельність ЗСУ з Росією чи погоджувати її з американською стороною. На його думку, це питання Україна повинна вирішувати самостійно.

Зеленський зазначив, що за наявності достатніх фінансових ресурсів хотів би зберегти українську армію на рівні 800 тисяч військовослужбовців.

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Водночас у разі вступу до НАТО чисельність війська може бути меншою.

«Якщо ми в НАТО, кількість може бути 800 тисяч і менше. Але це буде питання, хто готовий фінансувати або співфінансувати з нами. І це моє питання з НАТО», — пояснив президент.

За його словами, майбутній розмір української армії залежатиме від двох чинників: можливостей і бажання самої України, а також готовності Альянсу підтримувати сильне українське військо.

«Нам потрібна велика армія з нормальною зарплатою, з сучасними технологіями і зброєю, зброєю нашою, але й не тільки. І це я вам наводжу приклад тільки на гарантіях безпеки», — наголосив глава держави.

Чи можливі гарантії безпеки без вступу до НАТО

Зеленський підтвердив, що Україна розглядає різні варіанти гарантій безпеки, зокрема й без формального вступу до НАТО.

За його словами, один із можливих компромісних форматів — двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами. Однак у такому разі необхідно чітко визначити, на яку саме допомогу зможе розраховувати Україна в разі повторної російської агресії.

Зокрема, йдеться про те, чи передбачатимуть гарантії залучення американської авіації, наземних військових операцій та оперативний захист української території.

«Якщо це не НАТО, а гарантія безпеки України від Сполучених Штатів Америки. Може бути такий варіант? Може бути такий варіант. Він компромісний? Він компромісний. Але тут інша історія. Що готові будуть робити Сполучені Штати Америки? У якому кількісному складі? Авіація чи наземні операції також. У варіанті, якщо знадобиться, швидкий захист України. А нинішня американська адміністрація готова? Так, вони готові, але конкретні деталі, це коли все це виписано в документі. Вони кажуть, що вони готові, але як вони готові, має бути все детально виписано», — пояснив президент.

На думку Зеленського домовленостей лише між главами держав недостатньо, оскільки політичні керівники змінюються, а гарантії мають діяти незалежно від того, хто перебуває при владі.

«Президенти України, Америки та інших демократичних країн змінюються. Питання не просто в домовленості між президентом України і президентом Сполучених Штатів Америки. Це має бути підтверджено легальною гарантією, тобто Конгрес і наш парламент. Конгрес повинен проголосувати про гарантії безпеки, якщо це двосторонні гарантії безпеки України і США, Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен це підтвердити голосуванням позитивним», — вимагає Зеленський.

Зокрема, він наголосив на важливості питань американських баз в Європі і можливість їхнього розміщення навіть в Україні.

Які ще формати гарантій безпеки розглядає Україна

Третім варіантом гарантій безпеки Зеленський назвав механізм за участю Коаліції охочих.

Йдеться про об’єднання понад 30 європейських країн за підтримки Сполучених Штатів. У межах такого формату також обговорюється питання присутності іноземних військових в Україні.

Водночас президент звернув увагу, що Росія категорично виступає проти присутності європейських сил на українській території.

Окремо залишається питання, чи передбачатиме такий механізм безпосередню військову присутність партнерів, а також наскільки активною буде підтримка з боку США.

Раніше Володимир Зеленський відповів, що в документі, який Віткофф повіз Путіну, та чи готова Україна до обміну територій.

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