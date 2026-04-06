Чи готує Путін масований обстріл України у великодній тиждень: про що попередив Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки високим є ризик російського удару під час Страсного тижня. / © ТСН

Війну в Україні протягом Страсного тижня Росія може продовжити зокрема і здійснивши черговий масований обстріл — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, є майже однакова кількість ознак, які вказують на те, що обстріл можливий або, навпаки, неможливий цього тижня. Наприклад, минулого року окупанти здійснили атаку у ніч проти Страсної п’ятниці по декількох регіонах — тоді постраждали понад 80 українців.

«Вважаю, що цього року — 50% на 50%. Треба бути готовими до цього. Тим паче, наші військові повідомляють про те, що ворог накопичив певну кількість балістики, «Кинджалів» та «Іскандерів». Тому здійснення обстрілу цілком імовірне. Крім того, Росія обізнана щодо наших можливостей перехоплювати балістичні ракети», — каже військовий експерт Олег Жданов.

Крім того, Жданов зауважує, що останнім часом, протягом останніх двох місяців, росіяни розділяють типи ракет, які застосовують для атак по Україні.

«Вони диференціюють типи ракет, які застосовують під час масованих ударів. Таким чином росіяни намагаються і зберегти масованість ударів, і зберегти можливість накопичувати інші типи ракет. Якщо під час останніх разів вони гатили крилатими ракетами, то тепер можна очікувати, що наступного разу буде балістика», — припускає Жданов.

Та зауважує, що є величезний ризик через скупчення людей.

«Якийсь генерал може дати наказ запустити балістичну ракету. Треба це враховувати», — прогнозує Жданов.

Але водночас каже, що з вірогідністю у 50% такого масованого удару може і не відбутись цього тижня.

«Ситуація може скластись і так, що Росії буде невигідно завдати масованого удару по Україні саме на Великдень. Минулими вихідними очільник Кремля Володимир Путін у телефонній розмові з американським президентом Дональдом Трампом намагався переконати останнього у тому, що він, Путін, рік б’є по енергосистемі України, і це не допомагає. Таким чином Путін намагався вплинути на бажання Трампа бити по енергетичній інфраструктурі Ірану. Тому у нас є шанс, що цього тижня Росія не здійснить масованого удару по Україні. Якщо ж США здійснять масований удар по Ірану, то аналогічну атаку може здійснити і Путін по Україні», — припускає Жданов.

Чи відбудеться великоднє перемир’я-2026

Ще наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень. Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, мовляв, РФ не побачила «чітко сформульованої ініціативи» від президента Володимира Зеленського.

«Пєсков сказав, що начебто «не так написано, не тим шрифтом». Тобто їхня позиція — це відмовки. Вони не збираються (йти на перемир’я — Ред). Є два критерії, які здатні змусити РФ почати розмову про припинення вогню: або їхній суттєвий розгром на полі бою, або початок обвалу економіки», — вважає Олег Жданов.

