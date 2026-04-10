Чи готує Росія масований удар на Великдень: Жданов відповів

Олег Жданов

Прогнозувати дії російської армії складно, однак певні ознаки накопичення ракет для наступного масованого удару, що зокрема може статися на Великдень, можуть бути.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Скажу так, що певна кількість ракет може бути накопичена, може бути декілька десятків по різних категоріях ракет», — каже військовий експерт.

Водночас він звернув увагу, що балістичні ракети останнім часом застосовуються обмежено.

«Ті ж самі балістичні „Іскандери“, вони останнім часом використовують дуже-дуже обмежено», — каже Олег Жданов.

Він припускає, що це може бути пов’язано з проблемами у виробництві.

«Вони ж так і не зробили 100% імпортозаміщення, тому залежні від зовнішніх постачань. Ну а санкції, як би росіяни там не „пижилися“, але все ж діють», — наголосив Олег Жданов.

Він також зазначив, що Росія змушена використовувати складні схеми для закупівлі компонентів.

Він підкреслив, що повністю виключати атаки на Великдень не можна.

«2023 року росіяни обстріляли нас на Великдень. А от 2024–2025-го, слава Богу, була більш-менш тиша», — нагадав Олег Жданов.

Водночас він зазначив, що наразі не спостерігаються масовані групові удари.

«От бачите, вчора зранку вже балістика полетіла. Але знов таки, вона летить сьогодні по одній, по дві ракети. Групових ударів, там по 5–10 ракет, як це було навіть у березні місяці, наразі ми не спостерігаємо», — пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що ситуація може змінитися будь-якої миті.

«Можливо, накопичують. Тож нам просто треба бути готовим до будь-якого сюрпризу», — каже Олег Жданов.