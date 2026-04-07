Чи готує Росія удар по Україні "Орешніком": експерт пояснив, наскільки високою є загроза

Військовий експерт Олексій Гетьман спрогнозував вірогідність удару Росії «Орешніком» по Україні.

Реклама

Протягом останніх днів і військові експерти, і моніторингові Telegram-канали припустили, що найближчим часом Росія може здійснити черговий масований удар по Україні. Але сьогодні, за даними моніторів, до цієї небезпеки додалась інформація про певну активність на полігоні «Капустин Яр», звідки РФ може запустити по Україні «Орешнік».

На думку військового експерта Олексія Гетьмана, вірогідність удару «Орешніком» станом на зараз дійсно існує.

«Орешнік» по Україні: наскільки високою є загроза

«Така ймовірність існує. Тим більше, раніше росіяни вже запускали таку ракету. Що варто нагадати: «Орешнік» — це зброя, яка не є високоточною, може бути застосована для залякування», — каже в коментарі для ТСН.ua Олексій Гетьман.

Реклама

Також він нагадує, що ця ракета, як і будь-яка інша ракета середньої дальності, розроблялась для того, щоб нести ядерний заряд.

«Тому на неточність особливо уваги ніхто не звертав. «Орешнік» може бути запущений для того, щоб посіяти паніку, щоб тиснути», — каже Гетьман та припускає, що за її допомогою росіяни навряд чи будуть намагатися знищити якийсь військовий об’єкт в Україні.

На запитання про те, чому зараз цими днями спостерігається певна активність на полігоні, звідки запускають «Орешнік», Гетьман відповідає так: «Вони, можливо, підготувались. Часто ми намагаємось знайти у діях росіян якусь послідовність. Інколи вона є, інколи немає».

Крім того, Гетьман не виключає, що в разі реальної загрози удару «Орешніком» з боку Росії про небезпеку може завчасно попередити посольство США в Україні.

Реклама

«Повідомлення від американського посольства у цьому разі буде непоганим маркером. Якщо американське посольство відреагує, то це може означати, що є загроза», — каже Гетьман.

Водночас він закликає пам’ятати і про те, що росіяни можуть навмисно імітувати активність, щоб українці були у напруженні.

«Це також може бути кінцевою метою росіян», — припускає Гетьман.

Ракета «Орешнік»: що про неї відомо

На початку 2026 року повідомлялось, що заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх описала ракету як варіант російської балістичної ракети РС-26 «Рубеж», яка є 40-тонною ракетою на твердому паливі.

Реклама

За неофіційною інформацією, така ракети може летіти зі швидкістю 3200 кілометрів на годину, тобто майже 900 метрів на секунду. Однак боєголовки на такій швидкості збити теж дуже складно.

Своєю чергою, Кирило Буданов у той час, коли очолював ГУР Міноборони, так висловлювався про цю зброю ворога: «Ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень (2024 року — Ред.) мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але це дослідний зразок і ще не серійний виріб, слава Богу», — акцентував тоді Буданов.

У ГУР тоді повідомили, що удару по Дніпру 21 листопада Росія завдала балістичною ракетою з комплексу «Кедр» (інша назва — «Орешнік»). На ракеті було встановлено шість бойових частин, кожна з яких була оснащена шістьма суббоєприпасами.

Згодом, на початку січня 2026 року, за попередніми даними, «Орешніком» Росія завдала удару по Львову. За даними міського голови Львова Андрія Садового, тоді минулося без загиблих.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, для чого насправді Кремль запускає «Орешніки». За словами головного конструктора Fire Point, такі ракети доцільно застосовувати лише для ядерного озброєння.