Чи існують плівки Міндіча: генерал розвідки дав відповідь

Валерій Кондратюк — начальник ГУР МОУ (2015–2016), голова Служби зовнішньої розвідки України (2020–2021), генерал-лейтенант / © скриншот з відео

Ніхто досі не чув і слова з так званих «плівок Міндіча», але вже саме припущення їхнього існування завдати шкоди рейтингу президента України Володимира Зеленського. «Плівки Міндіча» порівнюють із записами Мельниченка з кабінету другого президента України Леоніда Кучми.

Чи існують плівки Міндіча, про це розповів начальник ГУР МОУ (2015-2016), Голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у програмі Наталії Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-каналі.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи існують плівки Міндіча і чи можна їх вважати другим вагнергейтом для Зеленського, Кондратюк сказав, що зараз можна згенерувати що завгодно.

Якщо вони мають підстави, то наслідки можуть бути для будь-якого президента чи посадовця і в цілому суспільства, зазначив генерал.

«Теоретично можу допустити, що може бути що завгодно. Моя попередня доповідь про штучний інтелект, синтетичні голоси, обличчя політиків — сьогодні можна згенерувати будь що», — резюмував він.

Де зараз Міндіч

Бізнесмен Тимур Міндіч зараз перебуває в Австрії. Про це повідомляє видання «Цензор.НЕТ» з посиланням на власні джерела. За даними джерел видання, Міндіча кілька разів помічали у Відні.

До цього нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Тимур Міндіч виїхав з України.