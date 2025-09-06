- Дата публікації
Чи існують плівки Міндіча: генерал розвідки дав відповідь
Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів, чи існують «плівки Міндіча» і як вони можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні.
Ніхто досі не чув і слова з так званих «плівок Міндіча», але вже саме припущення їхнього існування завдати шкоди рейтингу президента України Володимира Зеленського. «Плівки Міндіча» порівнюють із записами Мельниченка з кабінету другого президента України Леоніда Кучми.
Чи існують плівки Міндіча, про це розповів начальник ГУР МОУ (2015-2016), Голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021), генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у програмі Наталії Мосейчук «Час перемовин настав. Мосейчук Podcast» на YouTube-каналі.
Відповідаючи на запитання ведучої, чи існують плівки Міндіча і чи можна їх вважати другим вагнергейтом для Зеленського, Кондратюк сказав, що зараз можна згенерувати що завгодно.
Якщо вони мають підстави, то наслідки можуть бути для будь-якого президента чи посадовця і в цілому суспільства, зазначив генерал.
«Теоретично можу допустити, що може бути що завгодно. Моя попередня доповідь про штучний інтелект, синтетичні голоси, обличчя політиків — сьогодні можна згенерувати будь що», — резюмував він.
Де зараз Міндіч
Бізнесмен Тимур Міндіч зараз перебуває в Австрії. Про це повідомляє видання «Цензор.НЕТ» з посиланням на власні джерела. За даними джерел видання, Міндіча кілька разів помічали у Відні.
До цього нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Тимур Міндіч виїхав з України.