Чи хоче Путін закінчити війну в Україні: відповідь розвідки США

Американська розвідка не бачить ознак, що Путін готовий до миру в Україні.

Про це повідомляє NBC News, йдеться у сюжеті ТСН.

За даними телеканалу, відповідний аналіз надали членам Конгресу цього місяця. Розвідка США зазначає, що кремлівський правитель більш, ніж будь-коли, рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та здобути перемогу на полі бою.

На тлі значних військових втрат та економічних труднощів Путін прагне закріпити контроль над українськими територіями та розширити свій вплив, аби виправдати ці самі втрати. А от піти на компроміс щодо України з огляду на спроби президента Трампа провести мирні переговори — російський диктатор не готовий.

Небажання Путіна припиняти воєнні дії вже визнав Дональд Трамп. Президент США скасував зустріч з кремлівським очільником у Будапешті, доки не буде досягнуто домовленості про забезпечення миру між Росією та Україною.

Нагадаємо, геополітичний стратег і політолог Марк Бролін заявив, що війна Росії проти України досягла рівня стратегічного абсурду, який перевершив навіть найзаплутаніші конфлікти минулого.

