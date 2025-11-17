ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Чи хочуть жінки служити в ЗСУ: командирка відповіла

Військова розповіла, чи готові жінки йти в армію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Микитенко

Юлія Микитенко

Командирка взводу БпЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко відповіла, чи готові жінки до служби в армії.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військова зазначила, що раніше вона написала допис про те, що жінкам потрібно мати на війні.

«Думаю, так, хочуть. Я якось написала пост у Facebook про свої рекомендації жінкам, які хочуть іти в армію, і вони були не моційні якісь, тобто не там готуйтеся морально, фізично, бо це логічно, що ти маєш готуватися, а просто такі банально, які засоби захисту брати», — сказала Юлія Микитенко.

Нагадаємо, екснардепка Тетяна Чорновол розповіла, чи допомагає їй мандат на фронті, та шокувала зізнанням.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie