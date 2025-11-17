- Дата публікації
Чи хочуть жінки служити в ЗСУ: командирка відповіла
Військова розповіла, чи готові жінки йти в армію.
Командирка взводу БпЛА 54-ї бригади Юлія Микитенко відповіла, чи готові жінки до служби в армії.
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
Військова зазначила, що раніше вона написала допис про те, що жінкам потрібно мати на війні.
«Думаю, так, хочуть. Я якось написала пост у Facebook про свої рекомендації жінкам, які хочуть іти в армію, і вони були не моційні якісь, тобто не там готуйтеся морально, фізично, бо це логічно, що ти маєш готуватися, а просто такі банально, які засоби захисту брати», — сказала Юлія Микитенко.
