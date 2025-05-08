Чи "кине" Трамп Україну: офіцер спрогнозував сценарій закінчення війни

Від чого залежать сценарії війни Росії проти України: відповідь американського офіцера / © ТСН.ua

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Сценарії подальшого розвитку війни Росії проти України залежать від кроків адміністрації Трампа та дій ЄС.

Яким чином можуть розвиватися події, розповів для ТСН.ua Ліам Коллінз — старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецпризначення, який прослужив в армії США 27 років, у 2016-2018 роках працював виконавчим офіцером старшого радника з питань оборони Сполучених Штатів в Україні.

1. Трамп кине виклик Путіну та посилить тиск на Росію, особливо після підписання угоди про надра з Україною.

Цей сценарій Коллінз вважає найімовірнішим. Він нагадав, що під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що сподівається завершити війну невдовзі після вступу на посаду. Після більш ніж 100 днів цього ще не сталося.

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На думку американського офіцера, Трамп поступово усвідомлює, що Путін не має наміру завершувати війну, принаймні, поки диктатор вірить, що може досягти кращого результату в майбутньому.

«Поки Путін вважає, що США навряд чи продовжать підтримувати Україну на тому самому рівні, він захоче продовжити конфлікт. Угода щодо мінералів є важливою, оскільки вона змінює розрахунки Путіна. Якщо Путін вважає, що США налаштовані підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, це робить продовження війни дуже дорогим для Росії», — розмірковує Коллінз.

Він зауважив, що хоча угода щодо мінералів не містить абсолютних гарантій безпеки, вона пропонує спосіб компенсувати США їхню постійну підтримку, чого прагне Трамп. Вона також надає США доступ до рідкісноземельних мінералів, які є національними інтересами безпеки Сполучених Штатів.

Таким чином, США, ймовірно, продовжать або навіть збільшать свою підтримку України, щоб:

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зберегти доступ до критично важливих корисних копалин,

чинити додатковий тиск на Росію, щоб вона припинила війну, продовження якої Трамп не хоче,

тому що угода про права на корисні копалини пропонує США спосіб отримати компенсацію за свою підтримку.

2. Трамп продовжить політику Байдена щодо підтримки України, але не зробить надто багато — щоб Росія не програла, а Україна не виграла.

«Хоча це можливо, але угода щодо мінеральних ресурсів у поєднанні зі щораз більшим розчаруванням Трампа у відсутності щирості Путіна щодо будь-якої мирної угоди роблять більш імовірним, що Трамп може збільшити допомогу або, принаймні, зберегти нинішній рівень допомоги та шукати інші способи тиску на Росію», — каже Ліам Коллінз.

3. Адміністрація Трампа вмиває руки, виходить з переговорів та припиняє будь-яку військову допомогу Україні.

Цей сценарій Коллінз вважає найменш ймовірним на цей момент. Проте уточнює, що це завжди може змінитися залежно від низки факторів.

«ЄС ніколи не зможе повністю замінити всю американську військову допомогу. Наприклад, вони ніколи не зможуть заповнити прогалину в певних можливостях, таких як системи протиповітряної оборони. Але ЄС міг би надати достатню допомогу, щоб колективно покрити будь-який дефіцит США, якщо забажає. Якби США припинили всю допомогу, ЄС, ймовірно, збільшив би свою підтримку, але я не вірю, що це буде в обсязі, щоб повністю компенсувати дефіцит», — каже офіцер.

Раніше Ліам Коллінз розповів, за яких умов може бути укладена мирна угода.

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