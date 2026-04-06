Чи мають право представники ТЦК застосовувати зброю: нардеп Федієнко роз’яснив важливі нюанси

Нардеп пояснив, чи можуть військові ТЦК застосовувати зброю

Мережею шириться інформація, що працівники ТЦК для захисту власної безпеки можуть використовувати зброю. За словами нардепа Олександра Федієнка, їм цього ніхто не забороняє. Цю новину цитує переважна більшість телеграм-каналів.

ТСН.ua вирішив уточнити у народного депутата, що він насправді мав на увазі.

Олександр Федієнко каже, що не читає новини з телеграм-каналів, оскільки там можуть писати все що завгодно. Як приклад він наводить слова, які часто виривають із контексту.

«В одному з інтерв’ю я сказав вашій колезі: "Давайте пофантазуємо, може, реєстр «Оберіг» зламали росіяни?". Перші три слова прибрали — і вийшла «сенсація». Я сказав, що саме військовослужбовці можуть використовувати зброю. Тут є ключова відмінність: співробітник і військовослужбовець. Співробітник ТЦК — це цивільна посада, а військовослужбовець — це і є військовослужбовець. На жаль, не всі ваші колеги розуміють цю різницю. Військовослужбовець під час несення військової служби повинен діяти виключно згідно зі статутом і захищати себе відповідно», — підкреслює Олександр Федієнко у коментарі ТСН.ua.

Він додає якщо на військовослужбовця здійснено напад невідомих людей, він має право захищатися. Наприклад, на військовослужбовця напали фізично (б’ють, душать, застосовують предмети) або є спроба відібрати зброю.

«Якщо напад на військовослужбовця скоєно групою осіб і у нападників є ніж чи інша зброя, то у такому випадку він має право на необхідну оборону, аж до застосування вогнепальної зброї. У такому випадку військовослужбовець ТЦК має право застосувати зброю, якщо, напад був реальний, була загроза його життю. І не має права застосувати зброю, якщо конфлікт не був небезпечним», - зазначає Олександр Федієнко

Він підкреслює, що військовослужбовці ТЦК мають не забувати про Кримінальний кодекс України, Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

«Є військовослужбовець, який керується Статутом ЗСУ. І є командир, який своїм наказом відправляє його на оповіщення громадян. Тим же статутом передбачено, що під час несення військової служби військовослужбовець може захищати себе, а яким методом — він визначає сам. Якщо на час несення служби (а оповіщення є елементом цієї служби) військовослужбовцю видали зброю, то він може її застосувати для захисту себе чи членів групи оповіщення. До речі, військовослужбовці ТЦК виконують завдання з оповіщення у складі груп разом із співробітниками патрульної поліції. Я сподіваюсь, що більшість груп працює саме так. Тому патрульні поліцейські, які виходять на патрулювання зі зброєю, мають також захищати військовослужбовців ТЦК», — пояснює Олександр Федієнко.

Нагадаємо, у Львові 2 квітня чоловік завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК та втік з місця події. Попри зусилля медиків, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.