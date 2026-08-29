Чи можна радіти під час війни: священник відверто відповів

Отець Георгій Коваленко / © ТСН

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Отець Георгій Коваленко вважає, що радіти під час війни — це нормально з точки зору християнства.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісткам ТСН Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.

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«Християнство — це релігія радості, хоч нам здається навпаки. Христос своє перше диво зробив на весіллі, коли вина забракло. Радість — це невід’ємна частина нашого життя. Якщо ми говоримо про християнство в цілому — це поєднання кількох важливих подій. Різдво — це радість, але і спроба вбити маленького Христа, гинуть немовлята, а батьки рятують Ісуса і стають біженцями. Воскресіння неможливо зрозуміти без кількох подій. До війни ми жили у просторі Воскресіння. От зараз ти приїжджаєш у Європу і бачиш цих радісних людей і вони тебе тригерять. А зараз ми живемо чи то на хресті на Голгофі, чи сходимо до пекла. Але це поєднання смерті та воскресіння — це важливий процес», — сказав Григорій Коваленко

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Священник зазначив, що українці розуміють, що смерть поруч і намагаються цінувати життя.

«Під час війни боронячи країну, борячись за життя, ми смертю смерть долаємо. І тому це парадоксальне існування смерті та радості, суму та горя — це і є справжність», — сказав отець.

Повне інтерв’ю дивіться 30 серпня на YouTube-каналі ТСН.

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