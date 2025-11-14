Чи мобілізує Росія людиноподібних роботів: експерти приголомшили сценаріями

В Росії показали людиноподібного робота, який, за припущеннями, у разі серійного виробництва може бути відправлений на війну / © ТСН

Днями росіяни презентували людиноподібного робота, який зробив на сцені близько десяти кроків та впав. Після цього організатори презентації швидко розтягнули тканину, щоб глядачі не бачили та не фотографували, як він лежить на сцені. Не дивлячись на те, що сотні користувачів соцмереж назвали це позориськом, деякі поставили питання про те, чи не є це першим кроком до нового поповнення російського війська механічними солдатами у війні проти України.

Українські військові експерти висловили своє бачення ситуації. Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua каже, що це дійсно можно розцінювати як намагання росіян зробити заміну людини.

«Я пам’ятаю часи, коли світ кепкував із південнокорейських автівок. Мовляв, вони ненадійні. Згодом було таке ж саме кепкування із китайських автівок. Зараз часто і південнокорейські, і китайські автівки вважаються еталонами стилю. Я веду до того, що пошук певних рішень, зокрема і шляхом помилок — це нормальний процес пошуку раціонального», — каже Селезньов.

Як може змінитись війна в Україні

Та продовжує: «Те, що росіяни зараз використовують такі тенденції, шукаючи допомогу серед механічних пристроїв, які обладнані штучним інтелектом та механічним зором — це майбутнє. В тому числі — воїн. Якщо ми раз на квартал бачимо на полі бою серйозні зрушення у використанні дронових систем різного типу базування, то, цілком ймовірно, що майбутнє — це воїн на кшалт механічного робота чи аналогів».

Крім того, військовий експерт зауважує: «Чим далі, тим більше світ змінюється, і, відповідно, російсько-українська війна, в якій дедалі більше використовується дронових систем різного типу походження. Тому я б не став кепкувати».

Безпосередньо щодо російського робота, який впав на презентації, Селезньов каже наступне: «Так, те, що ми бачимо на відео — це позорисько, але це пошук варіантів створення зокрема андроїдоподібних роботів».

Він також нагадує, що попереду всіх в цьому напрямку — Америка.

«Ми бачили, як робот Ілона Маска робить дивні речі — боксує в прямому етері. Тут у росіян справи набагато гірші. Але вони шукають рішення. Хто знає, якими будуть результати. Як на мене, найбільш тривожний дзвіночок полягає в тому, що Росія має серйозну колаборацію з Китаєм. А його можна вважати одним з лідерів зі створення сучасних дронових систем, використання штучного інтелекту. Я думаю, що така співпраця може створити для нас серйозну загрозу. Пекін в принципі дотримується взятих на себе зобов’язань щодо непередачі озброєння та боєприпасів, але передача технологій подвійного призначення цілком ймовірно буде підпадати під загальну стратегію Пекіна, який прагне ослаблення Заходу, в тому числі — за рахунок російсько-української війни».

Резюмуючи, експерт зазначає: «Я знаю, що російський центр перспективних безпілотних технологій використовує різні повітряні системи. Це платформа, якою опікується російський міністр оборони. Опрацьовуються різні варіанти. Якщо зараз (масово — Ред.) не використовуються безпілотні кулемети, то це питання осяжної перспективи, коли вони стануть певною буденністю».

На уточнювальне питання про те, чи є у російської армії зброя, яка здатна докорінно змінити хід війни, Селезньов відповів так:

«Свого часу колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що диво-зброї не існує. Лише комплексне поєднання різних типів озброєння, техніки, технологій може докорінно змінити ситуацію на полі бою. Коли буде технологічна перевага у тієї чи іншої сторони конфлікту. Але окремі одиниці зброї де-факто не в змозі змінити», — сказав Селезньов.

Та окремо висловився щодо лазерної зброї, щодо якої свого часу була низка новин.

«Я залишаюся скептиком щодо лазерної зброї. Напрацювання тривають, але дуже багато факторів впливають на ефективність застосування лазерного променю. Хмари, дим, певні погодні впливи можуть значно зменшити ефективність. Бачимо, що ключовий фактор, який є допоміжним для Росії — це фактично безмежний людський ресурс, який дозволяє тиснути одночасно на багатьох ділянках», — каже він.

Військові спроможності Росії

Своєю чергою, військо-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко висловив свою, не менш аргументовану, думку щодо можливого використання людиноподібних роботів Росією.

«Такі роботи точно не будуть задіяні у війні. Навіть не через те, що це дорого. Це взагалі перспектива далекого майбутнього і мабуть навіть не російського», — вважає Коваленко.

Та додає: «Більш ефективно використовувати на війні мобільні комплекси повітряного або сухопутного типу на колісах, гусеневого типу шасі, але не двоногих «гуманоїдного» типу роботів. Ні. Власноруч росіяни технічно та технологічно не здатні це виробляти. Максимум, що вони можуть зробити — купити у китайців робота місцевого виробництва, а потім назвати його «Ванькою-встанькою» і так його представляти».

Крім того, він зауважує: «До речі, так вони роблять з багатьма FPV-дронами. Закуповують або готову продукцію, або запчастини в Китаї, збирають у себе і називають якимось «князем новгородським» або «добринею». Людиноподібні роботи — це нереалістично».

Зброя Росії удосконалюється

Також він нагадує, що у росіян є розробки роботизованих кулеметів.

«Але вони не масові. Вони використовують їх набагато менше, ніж Сили оборони України. У росіян є не тільки кулемети, але й системи з вогнеметами, гранатометами. Але такі інновації вони використовують дуже рідко. Це дорогі засоби. Треба визнати, що вони намагаються копіювати українські вироби. Є системи, які використовуються переважно для перевезення вантажів. Але зараз встановлюють і кулемети, гранатомети. Є навіть версія системи на оптоволокні. Це дозволяє підтримувати стабільний зв’язок. Це дійсно є проблемою», — каже Коваленко.

На питання про те, чи є у якоїсь зі сторін зброя, яка здатна змінити хід війни, Коваленко відповів так: «Поки що немає такої зброї. Росіяни намагаються покращувати, модернізувати. Треба визнати, що ці процеси у них відбуваються, але не на такому рівні, що це може змінити хід війни».