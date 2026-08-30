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Чи може Бог образитися на людей: священник здивував відповіддю про "почуття віруючих"
Священник розкритикував фразу про «ображення почуття віруючих».
Священник Георгій Коваленко вважає, що Бог ніколи не ображається на людей.
Про це він сказав в інтерв’ю журналісткам ТСН Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.
Священник наголосив, що він не вірить, «що Бог якось ображається»
«Під приводом образити почуття віруючих у якомусь ІДІЛі ріжуть людям голови, у „руському мірі“ за панк-молебень можуть на декілька років посадити чи ще щось зробити. Мені здається, що справжнього віруючого не можливо образити, бо образити Бога неможливо», — сказав отець Григорій Коваленко.
Священник зауважив, що «Христос після розп’яття не наказав апостолам повбивати усіх винних у його смерті».
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