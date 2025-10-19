ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
4 хв

Чи може Росія перетворити Україну на пустку: ШІ дав тривожний прогноз

Штучний інтелект дав детальний прогноз на розвиток подій під час війни в Україні на найближчі роки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Повністю перетворити Україну на безплідну «пустку» Росія навряд чи зможе, але вона може завдати дуже великої, довготривалої шкоди — особливо енергетиці, транспорту, житловому фонду та сільському господарству — якщо конфлікт триватиме без серйозних міжнародних інвестицій у відновлення.

Детальний прогноз на розвиток подій під час війни в Україні на найближчі роки дав штучний інтелект (GPT-5).

Зауважимо, що матеріал створено з використанням штучного інтелекту. Публікація має інформативно-розважальний характер і не є офіційним чи перевіреним джерелом даних. Прогнози, сформовані за допомогою ШІ, можуть базуватися на аналітиці відкритих джерел, однак їхня точність не гарантується. Тому перед тим, як робити будь-які кроки, що можуть вплинути на ваше життя, здоров’я чи фінансовий стан, варто перевіряти інформацію у надійних джерелах або консультуватися з експертами.

Яка ситуація зараз

Масштаб руйнувань зараз вже дуже великий. Спільна оцінка Уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН оцінює потреби на відновлення в близько $524 млрд за наступне десятиліття.

Росія систематично атакує енергетику й інфраструктуру, особливо в холодні сезони — це підвищує ризик гуманітарних криз взимку. Україна кілька разів втрачала великі ділянки електропостачання, але також демонструвала стійкість у відновленні мереж.

Внутрішнє і зовнішнє переміщення мільйонів людей уже відбулося: мільйони українців переміщені або виїхали за кордон, що впливає на ринок праці та демографію в конкретних регіонах.

Водночас російські атаки продовжуються й іноді ескалюють

Чому перетворення на «пустку» малоймовірне

  • Міжнародна підтримка. Західні партнери надали і продовжують надавати військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Водночас є великі плани й оцінки для відбудови. Це значно підвищує шанси на відновлення інфраструктури й економіки.

  • Стійкість і мобілізація ресурсів усередині країни. Українські служби ремонтують лінії, рятують пошкоджені обʼєкти, оптимізують логістику; громади та бізнес адаптуються (резервні джерела живлення, перенаправлення маршрутів тощо).

  • Економічна і людська база. Україна — велика аграрна та промислова країна з кваліфікованою робочою силою. Руйнування можна відновити, хоч і дорого та довго.

Водночас існують ризики, які можуть сильно погіршити ситуацію. Тривала цілеспрямована кампанія проти енергетики та водопостачання взимку — може викликати гуманітарні катастрофи в окремих регіонах.

Ескалація війни можуть підвищити довготривалі втрати і страх повернення людей. Наприклад, ризики навколо Запорізької АЕС показують, як технічні аварії можуть поглибити кризу.

Також впливає виснаження міжнародної політичної волі або грошей — якщо фінансування відновлення буде недостатнім, руйнування матимуть довший ефект.

Прогноз на найближчі роки: три сценарії

За прогнозом ШІ, найбільш вірогідний сценарій майже-оптимістичний. Його ймовірність оцінюється в 30–40%. У такому разі війна залишається високоінтенсивною локально, але міжнародна підтримка продовжується. Україна адаптує інфраструктуру (мікромережі, відновлення залізниць, швидкий ремонт) і вкладає в модернізацію. Повсюдного перетворення «на пустку» не буде. Постраждалі регіони відновлються протягом кількох років із значними інвестиціями. Втім потрібні великі, скоординовані фінансові вливання.

Найреалістичніший сценарій, на думку ШІ, ймовірність якого 40–50%, наступний: російські атаки продовжуються й періодично ескалюють, особливо по енергетиці і логістиці. Це призводить до значних локальних гуманітарних криз, тимчасової втрати послуг, відтоку населення з окремих регіонів і затяжного відновлення. Але масштабна міжнародна допомога і внутрішня адаптація не дадуть перетворити країну на повну «пустку». Відновлення й модернізація йтимуть повільно і фрагментовано.

Ймовірність песимістичного сценарію становить 10–30%, вважає ШІ.

У такому разі ескалація, поєднана з ослабленням міжнародної підтримки або відключенням ключових джерел ресурсів, призведе до тривалих масштабних руйнувань у великих частинах країни (особливо в інфраструктурно важливих регіонах).

Це значно ускладнить повернення населення й відновлення — але навіть у такому сценарії «пустка”в сенсі повної деградації економічного потенціалу навряд чи буде повною: аграрні площі та людський капітал зберігають потенціал відновитися за умов пізнішої стабілізації.

Чи може Росія зробити з України «пустку»

Технічно — завдати масштабної руйнівної шкоди в окремих регіонах так, щоб вони були довго непридатні для життя, підсумував ШІ. Але повністю знищити потенціал держави — навряд: наявні ресурси, демографія, міжнародна підтримка і політична воля дуже підвищують шанси відновлення.

Водночас ситуацію в кращий бік можуть змінити стабільні міжнародні інвестиції у відновлення й енергетичну стійкість, ефективна протидія атакам — ППО, зміцнення інфраструктури, масштабні програми відновлення житла та повернення внутрішньо переміщених осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie