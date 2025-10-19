Чи може Росія перетворити Україну на пустку: ШІ дав тривожний прогноз

Війна в Україні / © Associated Press

Повністю перетворити Україну на безплідну «пустку» Росія навряд чи зможе, але вона може завдати дуже великої, довготривалої шкоди — особливо енергетиці, транспорту, житловому фонду та сільському господарству — якщо конфлікт триватиме без серйозних міжнародних інвестицій у відновлення.

Детальний прогноз на розвиток подій під час війни в Україні на найближчі роки дав штучний інтелект (GPT-5).

Зауважимо, що матеріал створено з використанням штучного інтелекту. Публікація має інформативно-розважальний характер і не є офіційним чи перевіреним джерелом даних. Прогнози, сформовані за допомогою ШІ, можуть базуватися на аналітиці відкритих джерел, однак їхня точність не гарантується. Тому перед тим, як робити будь-які кроки, що можуть вплинути на ваше життя, здоров’я чи фінансовий стан, варто перевіряти інформацію у надійних джерелах або консультуватися з експертами.

Яка ситуація зараз

Масштаб руйнувань зараз вже дуже великий. Спільна оцінка Уряду України, Світового банку, Єврокомісії та ООН оцінює потреби на відновлення в близько $524 млрд за наступне десятиліття.

Росія систематично атакує енергетику й інфраструктуру, особливо в холодні сезони — це підвищує ризик гуманітарних криз взимку. Україна кілька разів втрачала великі ділянки електропостачання, але також демонструвала стійкість у відновленні мереж.

Внутрішнє і зовнішнє переміщення мільйонів людей уже відбулося: мільйони українців переміщені або виїхали за кордон, що впливає на ринок праці та демографію в конкретних регіонах.

Водночас російські атаки продовжуються й іноді ескалюють

Чому перетворення на «пустку» малоймовірне

Міжнародна підтримка. Західні партнери надали і продовжують надавати військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Водночас є великі плани й оцінки для відбудови. Це значно підвищує шанси на відновлення інфраструктури й економіки.

Стійкість і мобілізація ресурсів усередині країни. Українські служби ремонтують лінії, рятують пошкоджені обʼєкти, оптимізують логістику; громади та бізнес адаптуються (резервні джерела живлення, перенаправлення маршрутів тощо).

Економічна і людська база. Україна — велика аграрна та промислова країна з кваліфікованою робочою силою. Руйнування можна відновити, хоч і дорого та довго.

Водночас існують ризики, які можуть сильно погіршити ситуацію. Тривала цілеспрямована кампанія проти енергетики та водопостачання взимку — може викликати гуманітарні катастрофи в окремих регіонах.

Ескалація війни можуть підвищити довготривалі втрати і страх повернення людей. Наприклад, ризики навколо Запорізької АЕС показують, як технічні аварії можуть поглибити кризу.

Також впливає виснаження міжнародної політичної волі або грошей — якщо фінансування відновлення буде недостатнім, руйнування матимуть довший ефект.

Прогноз на найближчі роки: три сценарії

За прогнозом ШІ, найбільш вірогідний сценарій майже-оптимістичний. Його ймовірність оцінюється в 30–40%. У такому разі війна залишається високоінтенсивною локально, але міжнародна підтримка продовжується. Україна адаптує інфраструктуру (мікромережі, відновлення залізниць, швидкий ремонт) і вкладає в модернізацію. Повсюдного перетворення «на пустку» не буде. Постраждалі регіони відновлються протягом кількох років із значними інвестиціями. Втім потрібні великі, скоординовані фінансові вливання.

Найреалістичніший сценарій, на думку ШІ, ймовірність якого 40–50%, наступний: російські атаки продовжуються й періодично ескалюють, особливо по енергетиці і логістиці. Це призводить до значних локальних гуманітарних криз, тимчасової втрати послуг, відтоку населення з окремих регіонів і затяжного відновлення. Але масштабна міжнародна допомога і внутрішня адаптація не дадуть перетворити країну на повну «пустку». Відновлення й модернізація йтимуть повільно і фрагментовано.

Ймовірність песимістичного сценарію становить 10–30%, вважає ШІ.

У такому разі ескалація, поєднана з ослабленням міжнародної підтримки або відключенням ключових джерел ресурсів, призведе до тривалих масштабних руйнувань у великих частинах країни (особливо в інфраструктурно важливих регіонах).

Це значно ускладнить повернення населення й відновлення — але навіть у такому сценарії «пустка”в сенсі повної деградації економічного потенціалу навряд чи буде повною: аграрні площі та людський капітал зберігають потенціал відновитися за умов пізнішої стабілізації.

Чи може Росія зробити з України «пустку»

Технічно — завдати масштабної руйнівної шкоди в окремих регіонах так, щоб вони були довго непридатні для життя, підсумував ШІ. Але повністю знищити потенціал держави — навряд: наявні ресурси, демографія, міжнародна підтримка і політична воля дуже підвищують шанси відновлення.

Водночас ситуацію в кращий бік можуть змінити стабільні міжнародні інвестиції у відновлення й енергетичну стійкість, ефективна протидія атакам — ППО, зміцнення інфраструктури, масштабні програми відновлення житла та повернення внутрішньо переміщених осіб.