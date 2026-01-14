- Дата публікації
Чи може Росія влаштувати повний блекаут в Україні: Жданов шокував відповіддю
Військовий експерт розповів, чого прагне домогтися армія РФ ракетними ударами по Україні.
Саме блекаут є ключовою метою російських атак по енергосистемі України. Ворог прагне залишити українців без електроенергії, і за нинішніх умов такий сценарій, на жаль, стає цілком імовірним.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
«Вони цього і прагнуть. У тому й сенс усіх атак — щоб залишити нас без електроенергії. На жаль, у нашому становищі це стає цілком імовірним, тому що у нас є проблеми з протиповітряною обороною, особливо з протиракетною», — пояснив експерт.
За словами Жданова, з іншими засобами ППО ще здатна боротися, однак щодо протиракетної оборони ситуація значно складніша.
