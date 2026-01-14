ТСН у соціальних мережах

Чи може Росія влаштувати повний блекаут в Україні: Жданов шокував відповіддю

Військовий експерт розповів, чого прагне домогтися армія РФ ракетними ударами по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Саме блекаут є ключовою метою російських атак по енергосистемі України. Ворог прагне залишити українців без електроенергії, і за нинішніх умов такий сценарій, на жаль, стає цілком імовірним.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Вони цього і прагнуть. У тому й сенс усіх атак — щоб залишити нас без електроенергії. На жаль, у нашому становищі це стає цілком імовірним, тому що у нас є проблеми з протиповітряною обороною, особливо з протиракетною», — пояснив експерт.

За словами Жданова, з іншими засобами ППО ще здатна боротися, однак щодо протиракетної оборони ситуація значно складніша.

Раніше ми розповідали, які міста під загрозою масованого удару Росії. Жданов назвав головну ціль Путіна.

Дата публікації
Кількість переглядів
1552
