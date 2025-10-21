Чи може зустріч Трампа з Путіним наблизити мир в Україні: Жданов здивував відповіддю

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін домовилися про особисту зустріч у Будапешті. Трамп заявив, що під час переговорів хоче обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua відповів, чи може зустріч стати кроком до довгоочікуваного миру в Україні.

На його думку, з огляду на ситуацію, яка склалася сьогодні, закінчення війни між Росією та Україною не проглядається. Олег Жданов каже, що не очікує якихось позитивних результатів від переговорів Трампа і Путіна.

«Від слова зовсім. Тому що війна не може бути закінчена, коли одна з сторін виконувала політичні завдання, які ставилися перед цією війною. Війна — це інструмент політики, але тільки більш жорстокий і іноді більш швидкий і ефективний, ніж, наприклад, якісь дипломатичні шляхи. Тому я не очікую, так як і від Аляски, що тут приїде Путін і щось вирішиться», — каже Олег Жданов.

За словами експерта, Трамп цією зустріччю вчергове легалізує воєнного злочинця Путіна на міжнародній арені:

«Я не знаю, що там є у Путіна на Трампа, але таке враження, що Трамп хоче вчергове засвідчити публічно свою лояльність Путіну — це з одного боку. А з іншого боку, він намагається виконувати завдання, які йому ставить Путін, а саме він його просуває на міжнародну арену. Він його легалізує з кожним кроком більше і більше. Ви ж дивіться, це країна Європейського Союзу, країна НАТО — Будапешт. І там будуть зустрічати Путіна. Це ще один крок на олімп світової політики, на легалізацію Путіна в міжнародному суспільстві», — каже військовий експерт.

Раніше ми розповідали, що реальні переговори між Росією та Україною лише набирають обертів. Сторони мають діаметрально протилежні позиції, а нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди