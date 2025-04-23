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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи можливо врятувати українські села від вимирання: демограф пояснив

Демограф розповів, що у майбутньому чекає на українські села.

Чи можливо врятувати українські села від вимирання: демограф пояснив

Демограф розповів, що очікує на села / © pixabay.com

Українські села у майбутньому ставатимуть пустками. Їх зможе врятувати тільки економічна політика.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

«Тут дуже багато залежить від економічної політики. Наприклад, від розміщення малих підприємств, допомоги фермерству, будівництва невеличких підприємств по переробці сільгосппродукції, а також їх рівномірного розміщення по території країни. Звісно, багато залежить і від того, чи зможуть ці підприємства обслуговувати декілька сіл та наскільки їх продукція буде конкурентоздатною», — каже він.

Демограф також зауважив, що молодь без суспільно-культурного життя теж їхатиме із сіл.

«Без нормальної економіки будь-який населений пункт починає рано чи пізно „помирати“. Його молоді жителі будуть виїжджати, а населення, яке залишиться — старішати. До речі, на це істотно впливає наявність певної соціальної інфраструктури, адже у кожному селі ви не збудуєте палац культури. А це теж велика проблема — як організувати суспільно-культурне життя у сільській місцевості», — сказав він.

Демограф зауважив, що навіть демобілізація після війни не суттєво змінить ситуацію у селах, адже колишні військові можуть переїхати до міст.

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Дата публікації
Кількість переглядів
106
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