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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи можливий масований ракетний удар 9 травня по Україні: Жданов попередив про небезпеку

Російська армія може завдати ракетного удару по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН.ua

Росія навряд чи влаштує масований обстріл України на 9 травня. Втім, вірогідність ракетного удару є.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, якщо загибель генерала Москалика в Москві — це робота українських спецслужб, то тоді ми, ймовірно, можемо чекати на повторення масованих ударів, зокрема й на свята.

«А якщо це війна веж Кремля — то ні, і це була показова страта в сенсі керування Генеральним штабом з боку кремлівської адміністрації. І ви ж дивіться, після загибелі Москалика що зробив Герасимов? Аж бігом побіг у бункер доповідати, що у нього всі перемоги. І Курську область він звільнив, і на фронті все у нього гаразд. Он я дивлюся російських Z-воєнкорів — то вони «наступають» там по всіх фронтах. Тож варіантів два», — вважає експерт.

Перемир’я на 9 травня

Раніше ми писали про те, що президент Росії Володимир Путіна оголосив «перемир’я» від опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. У Кремлі пояснили це «гуманітарними міркуваннями» в період святкування Дня Перемоги.

Президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна. Він назвав її «черговою спробою маніпуляцій», щоб забезпечити тишу під час параду.

Олег Жданов пояснив, навіщо Путіну чергове «перемир’я» і як він може його використати.

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