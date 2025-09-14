Чи можна бути щасливим під час війни: психолог розповів, як вижити і не зійти з розуму

Стрес через війну / © ТСН.ua

В умовах повномасштабної війни в Україні майже ніхто не наважується назвати себе по-справжньому щасливим. Чому так відбувається та як не ставити життя на паузу, пояснив експерт з ментального здоров’я.

Кандидат біологічних наук, співзасновник ініціативи «Змінотворці» Петро Чорноморець у коментарі ТСН.ua зазначив, що в українському суспільстві ніби існує заборона на відчуття щастя.

«Це найперша і найголовніша частинка цієї теми. Мені здається, що це занадто ризикована тема для публічного обговорення, у той момент, коли значна частина людей ризикує власним життям на фронті. Під час війни говорити про щастя, напевно не варто. Але треба говорити про власний ресурс, про піклування про себе з розумінням, що ти частину цього ресурсу будеш віддавати іншим — це мені звучить нормально, а „живу своє найкраще життя“, ну для мене цей наратив зараз видається, м’яко кажучи, проблемним», — каже фахівець.

Водночас, за словами експерта, важливо пам’ятати, що суспільство перебуває у складному балансі: хтось воює на фронті, а хтось намагається втекти від стресу, зосереджуючись лише на собі.

«Типу „йдіть ви всі в ж*пу“, а я буду жити своє найкраще життя. Але мені здається, що це не дуже хороший рух, як з точки зору суспільної єдності, так і з точки зору довгострокової політичної перспективи. Тому що невідомо, наскільки безпечним буде світ через 5-10 років», — розповів експерт.

Петро Чорноморець наголосив, що глобальна політична ситуація стає все більш напруженою.

«Жорсткішим може бути протистояння у південно-азійському регіоні, а загалом усюди зараз може „вибухати“, по всій планеті. Тому стратегія: я втечу звідси, щоб жити своє найкраще життя десь в іншому місці, вона проблемна не тільки з патріотичної точки зору і відчуття своєї ідентичності, вона проблемна навіть з точки зору егоїстичної раціональності конкретної людини, тому що не факт, що скоро у світі залишаться місця, куди можна буде втекти. І стратегічно краще відстоювати власну країну, безпеку в якій можна буде достатньою мірою побудувати», — каже Петро Чорноморець.

Таким чином, експерт радить не відмовляти собі у піклуванні про власний ресурс, але й пам’ятати, що щастя під час війни має інший зміст — воно пов’язане з підтримкою один одного та боротьбою за майбутнє країни.

