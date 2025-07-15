Чи можна їсти ранні кавуни: особливості вживання, нітрати та ціна

Кавун / © Pixabay

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В Україні у продажі з’явилися ранні кавуни. Вони не українські, а здебільшого — турецькі.

Та чи безпечні вони — про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Які кавуни продають в Україні

В Україні зараз продають турецькі, грецькі та азербайджанські кавуни. Продавець Сергій каже, кавуни з-за кордону нічим не відрізняються від вітчизняних, іноді навіть солодші. Лише ціна дає про себе знати.



«Зараз дорого, але буде дешевше, я думаю. Я в минулому році тут продавав і багато людей приходило і запитували за азербайджанський кавун. В основному його і брали, тому що він солодкий, соковитий», — каже продавець.

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Дієтологи кажуть, що кавун — це корисний для організму продукт. Але переїдатись ним не можна. Адже попри корисні властивості, ягода має високий глікемічний індекс, тобто швидко підвищує рівень цукру в крові і може впливати на вагу. Також аби виростити ранню продукцію, фермери здебільшого використовують чималу кількість хімічних речовин, в тому числі — нітратів. Також експерт пояснив, як вибрати кавун.

«Корінчики, так, він повинен бути сухим. Тут не повинно також бути якось цвілі, гнилі. Дивитися уважно, щоб ніяких не було вм’ятин, пошкоджень, тріщин. Зовнішньо ці гарбузи виглядають дуже гарно», — каже дієтолог Олександр Кущ.

Українські кавуни

Продавці діляться: покупці все ж чекають на кавуни українського походження. Особливо ті, які давно стали нашим брендом — херсонські кавуни, сезон яких стартує ближче до середини липня.

До повномасштабного вторгнення до половину усього врожаю України збирали Херсонщині. І активно експортували за кордон. Втім, нині дві третини сільгоспугідь, де росли українські херсонські кавуни, досі залишаються в окупації.

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А решта полів регіону, на Правобережжі, під постійними обстрілами. Втім, попри ризики тамтешні фермери продовжують працювати. Все, щоби мати змогу закрити потреби власного ринку, а згодом і вийти на довоєнні показники.

«У цьому році ми збільшили площу посівів, завдячуючи саме рекордним темпам розмінування, у нас розміновано уже 430 сільськогосподарських угідь. В тому році ми зібрали баштан кавунів 22 500 тонн, в цьому році засіяно на 2 тис га і плануємо зібрати порядку 35 тис тонн», — каже перший заступник голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

У Києві на ринку вже можна купити українські кавуни — їх привезли з Одещини і реалізовують переважно оптом.

Чи безпечні кавуни

ТСН вирішила перевірити якість закордонних кавунів. Журналістка придбала азербайджанський — на ринку та турецький — у супермаркеті.

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«До нас надійшли зразки у виді кавунів на дослідження на нітрати, ми їх дослідили, при нормуванні 60, ми їх там не виявили, що в одному, що в другому зразку, можна їх куштувати», — каже завідувачка лабораторії фізико-хімічних досліджень Наталія Сікорська.



Щодо цін — коли деякі імпортні кавуни лише з’явилися в продажі наприкінці травня, коштували в середньому 120 гривень за кілограм. Нині здешевіли. У супермаркетах та поодиноких торгових ятках ягоду можна купити і за 40 гривень чи навіть менше. Продавці обіцяють, що ціни зменшуватимуться і надалі, але треба дочекатися коли на ринку у достатній кількості з’явиться український врожай.

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