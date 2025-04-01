Чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували незаконно: адвокатка відповіла

Війна в Україні / © ТСН

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Навіть якщо суд визнає факт мобілізації незаконним — вас не звільнять з військової служби. Про це йдеться у нещодавньому рішенні Верховного Суду.

Чи дійсно процедура мобілізації незворотна і як діяти, якщо дії ТЦК та СП щодо військовозобов’язаного неправомірні — у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували незаконно

За її словами, визнання судом факту порушення процедури призову військовозобов’язаних під час мобілізації, тобто незаконності дій з боку ТЦК та СП, дійсно не є підставою для звільнення з військової служби військового, який вже виконує свій військовий обов’язок.

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Адвокатка пояснює: стаття 26 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» містить вичерпний перелік підстав для звільнення військовослужбовців. Зокрема за віком, за станом здоров’я або за сімейними обставинами.

Такої підстави як наявність рішення суду, яким було визнано незаконним факт або процедура мобілізації, вказана стаття не містить.

Про що йдеться у рішенні Верховного Суду

З огляду на обставини, встановлені в рішеннях попередніх інстанцій та постанові Верховного Суду у справі №160/2592/23, військовозобов’язаному не було проведено належного медичного огляду на ВЛК на визначення ступеня придатності до військової служби, пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Тобто його було мобілізовано з порушеннями процедури призову.

Попри це, встановлення цих обставин не стало юридичною підставою для звільнення цього позивача з військової служби.

«Таке рішення суду в теорії може стати підставою лише для звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від військової служби, в ситуації коли, наприклад, військовозобов’язаний не з’явився за повісткою на призов до військової служби, так звана «бойова» повістка. Але в тому разі, коли військовозобов’язаний залишається в своєму статусі — тобто не є військовослужбовцем та щодо нього відкрито кримінальне провадження за ухилення від військової служби. Таке рішення суду може стати основою для звільнення від кримінальною відповідальності за ст. 336 КК», — розповіла ТСН.ua адвокатка.

Або таке рішення може стати підставою для направлення особи на належне проходження ВЛК, або, наприклад, для притягнення посадових осіб ТЦК та СП до відповідальності за перевищення службових повноважень, або навіть для стягнення моральної шкоди, компенсацій тощо.

Розглянемо інші обставини для оскарження в суді неправомірних дій чи рішень з боку ТЦК та СП. Наприклад, ненадання відстрочки — неправомірна відмова або нерозгляд заяви на відстрочку, коли насправді є документально підтверджені підстави для відстрочки.

«У такому разі рішення суду про задоволення позовних вимог може стати підставою для перегляду заяви на відстрочку, або стати основою для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 336 КК, якщо військовозобов’язаний не з’явився за «бойовою» повісткою», — каже адвокатка.

Як може звільнитися зі служби чинний військовослужбовець

Вже чинний військовослужбовець може звільнитися лише за наявності підстав, передбачених ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» одразу після мобілізації.

«До речі, ці підстави збігаються з підставами для надання відстрочки, які передбачені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за винятком заброньованих, студентів або викладачів. Для цих категорій осіб у разі їх незаконної мобілізації — звільнитися вже не зможуть, за відсутності таких підстав для звільнення в ст. 26 Закону», — каже адвокатка.

Що робити, якщо дії ТЦК та СП неправомірні

Щодо неправомірних дій ТЦК та СП , за словами адвокатки, надати «універсальну» рекомендацію неможливо та навіть небезпечно — адже кожний конкретний випадок унікальний.

«Єдине, що однозначно можу порекомендувати в такому разі, це негайно звертатися по допомогу до адвокатів. Тільки спеціаліст може надати належну юридичну оцінку неправомірним діям представників ТЦК та СП, з’ясувати всі обставини, визначити подальші дії клієнта, оцінити перспективи оскарження ухвалених рішень ТЦК та СП, яку правову позицію сформувати та до яких компетентних органів звертатися», — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Раніше ми писали про те, що адвокатка розповіла, у якому разі можуть мобілізувати, навіть якщо є бронювання.