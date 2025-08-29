Виїзд за кордон до 22 років: чи можуть чоловіки-"ухилянти" повернутися і виїхати законно

Виїзд за кордон / © ТСН

Реклама

В Україні дозволили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно. Їх вже почали випускати від ранку 28 серпня. Для перетину кордону потрібні лише два документи: паспорт та військово-обліковий документ. Нові правила стосуються також українців, які з різних причин перебувають за кордоном.

Водночас, за даними Держприкордонслужби, від початку повномасштабного вторгнення майже 45 тисяч громадян незаконно перетнули кордон. Серед них, вірогідно, є чоловіки 18-22 років.

Чи можуть ті, хто залишив Україну незаконно — з підробленими документами, через «зелену зону», виїхав як волонтер і не повернувся і т.д. — заїхати назад і перетнути кордон законно, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Реклама

Виїзд за кордон до 22 років: хто і коли може виїхати

Постановою Кабінету міністрів №1031 від 26 серпня 2025 року, яка вносять зміни до Правил перетинання державного кордону, скасовуються обмеження для чоловіків у віці від 18 до 22 років включно у перетинанні кордону в умовах воєнного стану.

Однак є одне виключення: норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці громадяни можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Виїзд за кордон / Фото ілюстративне / © ДПСУ

Які документи потрібні, щоб виїхати за кордон

Так, для виїзду за кордон чоловіки 18–22 років мають мати при собі два документи:

Чинний закордонний паспорт

Військово-обліковий документ з актуалізованими даними (у тому числі в електронній формі)

«Отже, чоловіки в віці від 18-22 років, які перебувають зараз за кордоном, а також ті чоловіки які перебувають в Україні, мають право безперешкодно перетинати кордон без жодних обмежень, за умови дотримання вимог щодо документів, а також у разі відсутності підстав для тимчасового обмеження у праві виїзді«, — пояснила ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Реклама

Такими підставами для тимчасового обмеження у праві виїзді можуть бути, наприклад:

Відкрите кримінальне провадження

Засуджені за кримінальний злочин

Відкриті виконавчі провадження по борговим зобов’язанням, включаючи борги по аліментам

Чи можуть «ухилянти» повернутися і виїхати законно

Ті громадяни, які виїхали поза пунктами пропуску державного кордону, у разі повернення в Україну будуть притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу (якщо законопроєкт 13673, який посилює відповідальність, не буде прийнятий).

Водночас, за словами адвокатки, наявність факту притягнення до адміністративної відповідальності та сплата штрафу в даному випадку не буде перешкодою для виїзду чоловіків в віці до 22 років.

«Теж саме стосується тих, хто виїхав за кордон через пункти пропуску — тобто законно — але не повернувся. Це волонтери, спортсмени, артисти тощо. Чинним станом на сьогодні законодавством не передбачається покарання за такі дії, адже вони не вважаються правопорушенням», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Реклама

Інша справа, якщо мова йде про тих, хто виїхав (або намагався виїхати) з підробленими документами чи такими, що містять недостовірні відомості.

«У разі виявлення вказаного правопорушення та відкриття кримінального провадження, виїзд за кордон буде обмежений, за загальними правилами порядку виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Виїзд чоловіків до 22 років: що відбувається на кордоні

Від ранку 28 серпня прикордонники фіксують охочих перетнути кордон. Багато вже встиг оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України.

Водночас величезних черг на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки на кордоні немає, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу.

Реклама

Він зазначив, що кількість таких чоловіків, які вже змогли перетнути кордон, назвати не може, адже статистика за віковою категорією не ведеться.

Демченко додав, що напередодні ввечері ширилася інформація про великий ажіотаж на кордоні та черги з цієї категорії громадян. Мовляв, прикордонники не пропускали, бо не отримали якоїсь вказівки».

«Ми вчора давали чітко роз’яснення: коли ці зміни набудуть чинності, відповідно, і забезпечуватиметься пропуск цієї категорії громадян… Якщо так проаналізувати ситуацію по більшості пунктів пропуску, то великого ажіотажу щодо виїзду цієї категорії громадян, станом на ранок, ми не бачимо», — розповів речник ДПСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Молоді ЧОЛОВІКИ, яким ДОЗВОЛИЛИ ПЕРЕТИН КОРДОНУ, одразу СКОРИСТАЛИСЬ МОЖЛИВІСТЮ

Реклама

Виїзд за кордон / Фото ілюстративне

Скільки чоловіків виїхали з України незаконно

За даними Держприкордонслужби, від початку 2022 року український кордон незаконно перетнули 44,9 тисяч осіб. Ще майже 30 тисяч було затримано під час спроби незаконного перетину кордону (станом на травень 2025 року). Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Правоохоронні органи відкрили понад 7 тисяч кримінальних проваджень, що стосуються незаконного перетину державного кордону. Втім, до реальних вироків дійшло лише трохи більше ніж у 400 випадках.

Речник ДПСУ Андрій Демченко під час телемарафону уточнив, що показники 44,9 тисячі — це ті, яких затримали під час спроби незаконного перетину «зеленої ділянки» кордону. Додатково на пунктах пропуску затримали ще близько 4 тисяч чоловіків, які намагались виїхати через пункти пропуску за підробними документами або іншими способами.

Демченко пояснив, що підрахунки тих, кому вдалося виїхати незаконно, можуть озвучувати лише суміжні з Україною країни.

Реклама

Водночас, за його словами, від початку 2025 року понад 13 тисяч громадян затримали за спробу незаконного виїзду з України. Для порушників передбачена адміністративна відповідальність — штраф.

«Ми складаємо адміністративний протокол і передаємо цю справу в суд. І вже суд виносить рішення щодо притягнення людини до відповідальності. Це, як правило, штраф. Є ще організатори та пособники цих схем. Їм вже передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон», — пояснив Демченко.

Найчастіше українці перетинають кордон незаконно такими методами:

за підробними документами (про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном тощо);

без проходження відповідного прикордонного контролю (зокрема у пунктах пропуску);

з використанням особами своїх паспортів громадян іноземних держав;

шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і РФ;

виїзд через систему «Шлях» (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо);

на підставі листів державних та правоохоронних органів до ДПСУ з клопотаннями щодо сприяння військовозобов’язаним особам у перетині державного кордону.

В Україні хочуть посилити відповідальність за незаконний перетин кордону

Нагадаємо, в Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни. У разі ухвалення відповідного законопроєкту, порушників саджатимуть до в’язниці та штрафуватимуть на 170 тисяч гривень.

Реклама

Адвокатка детально пояснила, яка відповідальність за незаконний перетин кордону передбачена сьогодні та що хочуть змінити.