ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
2 хв

Чи можуть КАБи діставати до Києва та чи зіб’є їх ППО: Жданов попередив про небезпеку

Військовий експерт пояснив, на яку відстань може долетіти КАБ.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

На сьогоднішній день достеменно відомо, що максимально реактивний російський КАБ зміг пролетіти 193 кілометри.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

«Це один з перших КАБів, який був запущений по Полтаві. Він не долетів до самої Полтави та впав десь в області. І приблизно вичислили таку відстань. До речі, 200 кілометрів від Брянської області до Троєщини — це означає, що біля Троєщини він впаде», — пояснює військовий експерт.

Тобто Києву прямої загрози немає, поки ці КАБи не пускаються з повітряного простору України.

«Якщо вони не залітають з півночі в наш повітряний простор, то вони не дістануть до Києва. Так що поки що для столиці такої прямої загрози немає», — каже Олег Жданов.

Російські реактивні КАБи мають швидкість до 500 км/год і висоту польоту від 50 до 500 метрів на кінцевих ділянках траєкторії, каже військовий експерт:

«Збивати їх можна, бо вони дають дуже гарний тепловий слід. Ракетами самонаведенням можна збивати, типу «Стингер» чи «Стріла». А також засобами ППО малого радіусу дії. Вони можуть бути ефективні, але повинні бути обладнані радіолокаційними прицілами. Тому що все решта — тепловізор навряд чи дістане на великі відстані, тільки в ясну, суху погоду. А радіолокація буде більш потужна і дасть нам більш позитивні результати. Але знову ж таки проблема: ті ж вогневі групи можуть боротися, але їм треба радіолокаційний приціл. І станція РЛС, яка буде розвідувати ці КАБи, якщо вони будуть летіти».

Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie