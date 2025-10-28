- Дата публікації
Чи можуть КАБи діставати до Києва та чи зіб’є їх ППО: Жданов попередив про небезпеку
Військовий експерт пояснив, на яку відстань може долетіти КАБ.
На сьогоднішній день достеменно відомо, що максимально реактивний російський КАБ зміг пролетіти 193 кілометри.
Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.
«Це один з перших КАБів, який був запущений по Полтаві. Він не долетів до самої Полтави та впав десь в області. І приблизно вичислили таку відстань. До речі, 200 кілометрів від Брянської області до Троєщини — це означає, що біля Троєщини він впаде», — пояснює військовий експерт.
Тобто Києву прямої загрози немає, поки ці КАБи не пускаються з повітряного простору України.
«Якщо вони не залітають з півночі в наш повітряний простор, то вони не дістануть до Києва. Так що поки що для столиці такої прямої загрози немає», — каже Олег Жданов.
Російські реактивні КАБи мають швидкість до 500 км/год і висоту польоту від 50 до 500 метрів на кінцевих ділянках траєкторії, каже військовий експерт:
«Збивати їх можна, бо вони дають дуже гарний тепловий слід. Ракетами самонаведенням можна збивати, типу «Стингер» чи «Стріла». А також засобами ППО малого радіусу дії. Вони можуть бути ефективні, але повинні бути обладнані радіолокаційними прицілами. Тому що все решта — тепловізор навряд чи дістане на великі відстані, тільки в ясну, суху погоду. А радіолокація буде більш потужна і дасть нам більш позитивні результати. Але знову ж таки проблема: ті ж вогневі групи можуть боротися, але їм треба радіолокаційний приціл. І станція РЛС, яка буде розвідувати ці КАБи, якщо вони будуть летіти».