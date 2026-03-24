Чи можуть пасажира силоміць вивести з потяга під час обстрілу РФ: в "Укрзалізниці" пояснили

Потяг / © commons.wikimedia.org

Через постійні обстріли Росії по об’єктах «Укрзалізниці», залізничники змушені оперативно виводити людей із вагонів та евакуювати їх у безпечні місця. Але що робити, якщо пасажир категорично відмовляється залишати потяг, і чи мають право працівники застосовувати силу?

Про це розповів начальник пасажирського поїзда «Укрзалізниці» Олександр Пирожков під час пресконференції, яка відбулась в укритті центрального вокзалу у Києві у вівторок, 24 березня. На заході також були присутні керівник «Укрзалізниці» та залізничники, передає ТСН.ua.

За його словами, провідники не мають права примусово виводити пасажирів із вагонів під час евакуації. Навіть якщо існує пряма загроза їхньому життю. У разі категоричної відмови пасажира покинути поїзд, працівник залізниці зобов’язаний вийти сам, але при цьому залишити двері відчиненими.

«Не всі хочуть виходити, але ми зберігаємо спокій і пояснюємо людині, що життя найдорожче. Що винна Росія — і зазвичай людина погоджується виходити. Якщо людина не хоче — ні в яку. В такому випадку провідник виходить, але залишають відчинені двері, щоб зміг вийти пасажир», — зазначив начальник поїзда.

Він також додав, що евакуація ніколи не проводиться без вагомих причин: сигнал про загрозу надходить ще до зупинки потяга, а виведення людей розпочинається вже за сім хвилин. Посадовець згадав випадок зі своєї практики, коли пасажир, який спочатку відмовився виходити, все ж побіг до безпечного місця, почувши звук наближення ворожого «Шахеда».

Як додав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, зупинка потяга триватиме, поки остаточно немине загроза.

«У разі довгої зупинки буде забезпечено харчуванням пасажирів, а також евакуація автобусами», — запевнив Олександр Перцовський.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику і тепер прицільно атакують пасажирські поїзди, через що «Укрзалізниця» запроваджує жорсткі протоколи безпеки із завчасною зупинкою потягів та правилами евакуації за прикладом авіації.

Також ми писали, що ворожі удари по рухомому складу «Укрзалізниці» змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не залишати їх у пастці. Під час такої евакуаційної зупинки стався трагічний випадок, який призвів до смерті провідниці.